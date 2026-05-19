Camioneta con peregrinos cae en un barranco en Hidalgo; hay dos muertos

PACHUCA, HGO.- Dos personas sin vida y 18 heridos fue el saldo de un accidente registrado durante la noche de ayer, luego de que una camioneta que transportaba peregrinos cayó a un barranco en la localidad de Tenango, en el municipio de Tepehuacán de Guerrero, en el estado de Hidalgo.

Según se dio a conocer, el incidente ocurrió en las inmediaciones del puente que conduce a Tenango, donde un vehículo particular de doble cabina, que trasladaba peregrinos, aparentemente se quedó sin frenos, lo que ocasionó la pérdida de control de la unidad.