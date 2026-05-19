Camioneta con peregrinos cae en un barranco en Hidalgo; hay dos muertos

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México
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    Camioneta con peregrinos cae en un barranco en Hidalgo; hay dos muertos
    Elementos de distintas corporaciones de emergencia y voluntarios acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas. Cuartoscuro / Archivo

El accidente ocurrió cerca del puente que lleva a Tenango, donde un vehículo particular, al parecer, se quedó sin frenos

PACHUCA, HGO.- Dos personas sin vida y 18 heridos fue el saldo de un accidente registrado durante la noche de ayer, luego de que una camioneta que transportaba peregrinos cayó a un barranco en la localidad de Tenango, en el municipio de Tepehuacán de Guerrero, en el estado de Hidalgo.

Según se dio a conocer, el incidente ocurrió en las inmediaciones del puente que conduce a Tenango, donde un vehículo particular de doble cabina, que trasladaba peregrinos, aparentemente se quedó sin frenos, lo que ocasionó la pérdida de control de la unidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ataques-armados-dejan-cinco-muertos-en-hidalgo-NN20781369

A través de un video que circula en redes sociales, se escucha a un hombre señalar que se habían quedado sin frenos, mientras que personas al fondo del barranco gritaban pidiendo ayuda.

IDENTIFICAN A VÍCTIMAS DEL ACCIDENTE

En el lugar se confirmó la muerte de dos hombres identificados como Nereo Guerrero, de 45 años, y Nicasio Guerrero, de 37 años de edad, ambos originarios del barrio Santa Cruz, en Tenango.

Elementos de distintas corporaciones de emergencia y voluntarios acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas, en tanto que fue necesario el traslado de varios de los lesionados a diversas clínicas de la región, debido a la gravedad de sus heridas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/indagan-disputa-de-tierras-tras-masacre-en-rancho-de-puebla-detienen-a-presunto-implicado-GK20803533

También se dio a conocer que se iniciaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

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