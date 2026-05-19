Indagan disputa de tierras tras masacre en rancho de Puebla; detienen a presunto implicado

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México
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    Indagan disputa de tierras tras masacre en rancho de Puebla; detienen a presunto implicado
    La Fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, detalló que la agresión se cometió con armas cortas calibres 9 y .22 milímetros. Cuartoscuro

Se identificó a Juan Manuel “N”, alias “El Pony”, supuesto integrante de la célula delictiva “Los Chetos” y sobrino de una de las víctimas

CDMX.-Un conflicto familiar originado por el litigio de terrenos es la principal hipótesis que siguen las autoridades de Puebla tras el homicidio de 10 personas, entre ellas tres menores de edad, ocurrido el fin de semana en un inmueble de la localidad de Texcalapa, perteneciente al Municipio de Tehuitzingo, en Puebla.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó este martes la detención de un presunto implicado en el ataque, a quien reportes externos identificaron como Juan Manuel “N”, alias “El Pony”, supuesto integrante de la célula delictiva “Los Chetos” y sobrino de una de las víctimas.

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Los hechos ocurrieron durante los primeros minutos del pasado domingo 17 de mayo, cuando elementos de la Policía Municipal notificaron el hallazgo de nueve cuerpos dentro del predio.

En el sitio también se localizó a una mujer con un disparo en la cabeza, quien falleció rumbo al Hospital General de Acatlán de Osorio.

USARON ARMAS CORTAS

La titular de la institución ministerial, Idamis Pastor Betancourt, detalló que la agresión se cometió con armas cortas calibres 9 y .22 milímetros.

“Las investigaciones que nos han llevado a través de todas estas indagatorias es un problema familiar”, confirmó.

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Precisó que de los fallecidos, siete pertenecían a la misma familia y los otros tres eran mecánicos que reparaban una máquina en el lugar.

Las autoridades ministeriales identificaron a los familiares como Cecilio, de 55 años; Marcela, de 48; Gabriela, de 22; Roberto, de 35; Martha, de 29; José M., de 16 años, y Carolina, una bebé de un mes de nacida.

BEBÉ MURIÓ POR ASFIXIA

Los peritajes revelaron que la lactante murió por asfixia mientras su madre intentó protegerla. Los trabajadores que perdieron la vida fueron Efrén, de 50 años; José, de 59, y Kevin, de 15 años.

Respecto al avance de la investigación, Pastor Betancourt dijo que el arresto del sospechoso no correspondía a Alfredo “N”, hijo mayor de la familia y quien difundió un video en redes sociales, a pesar de que algunos testimonios lo señalaron al inicio.

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El coordinador de gabinete estatal, José Luis García Parra, externó que a la Administración de Alejandro Armenta Mier (Morena) le duele la pérdida de vidas humanas.

Aseguró que se trabaja para evitar cualquier acto de impunidad en un caso en el que participan la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y la Policía estatal.

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