CANACAR y Segob logran acuerdo: retiran bloqueos y paro de transportistas

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) acordaron suspender las manifestaciones y retirar de forma definitiva los bloqueos que mantenían paralizadas diversas carreteras del país. El acuerdo se dio tras una reunión de trabajo donde el Gobierno federal se comprometió a abrir mesas de diálogo inmediatas para atender las principales demandas del gremio camionero.

El compromiso central del sector transportista es liberar la circulación en las autopistas federales para restablecer el libre tránsito de mercancías y automovilistas a nivel nacional. Las protestas habían generado intensos problemas de tráfico e incertidumbre en el comercio local e internacional durante los últimos días.

PRIORITARIO LA INSEGURIDAD EN LAS CARRETARAS

Las mesas de trabajo atenderán de manera prioritaria el problema de la inseguridad en carreteras, una de las mayores exigencias de los choferes y empresas de carga. En estas reuniones participarán dependencias de seguridad para implementar mejores medidas de vigilancia, patrullajes y vigilancia contra el robo de vehículos y mercancías.

La agenda de negociación también incluye temas de infraestructura vial, aspectos fiscales y condiciones laborales. La Segob, a través de la Subsecretaría de Gobernación y la Unidad de Gobierno, coordinará la mediación entre los camioneros y los organismos estatales correspondientes para dar seguimiento puntual a cada petición.