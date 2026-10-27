Veracruz ofrece 350 mil pesos por localizar a presunto feminicida y a su padre

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    Veracruz ofrece 350 mil pesos por localizar a presunto feminicida y a su padre
    La FGE de Veracruz ofreció una recompensa de 350 mil pesos por información que permita localizar y detener a Lenin Salvador Córdova Pérez. FOTO:CHAT GPT

La Fiscalía estatal busca a Lenin Salvador Córdova Pérez, señalado por el asesinato de la doctora Cristina Ramos Argüello, y a su padre, acusado de presunto encubrimiento.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz ofreció una recompensa de 350 mil pesos por información que permita localizar y detener a Lenin Salvador Córdova Pérez, señalado como presunto responsable del asesinato de la doctora Cristina Ramos Argüello, ocurrido en Coatzacoalcos.

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La misma cantidad se ofrece por datos que conduzcan a la captura de Lenin Yuri Córdova Santana, padre del principal sospechoso, contra quien existe una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento.

A través de sus redes sociales, la Fiscalía solicitó el apoyo de la ciudadanía para obtener información veraz y útil que contribuya a la búsqueda de ambos hombres, quienes son requeridos por las autoridades.

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Como parte de las acciones para localizar a los dos señalados, la FGE difundió sus nombres completos y fotografías, acompañados del anuncio de la recompensa económica.

El organismo pidió que cualquier información proporcionada contribuya de manera oportuna a las investigaciones y permita avanzar en la localización de los sospechosos.

La recompensa está dirigida a quienes aporten datos que ayuden a concretar las detenciones. Las personas interesadas deben consultar los canales oficiales de la Fiscalía para conocer los medios habilitados para entregar información.

¿QUIÉNES SON LOS BUSCADOS POR EL CASO DE CRISTINA RAMOS?

$!Lenin Salvador Córdova Pérez, señalado como presunto responsable del asesinato de la doctora Cristina Ramos Argüello.
Lenin Salvador Córdova Pérez, señalado como presunto responsable del asesinato de la doctora Cristina Ramos Argüello. FOTO: FGE

Lenin Salvador Córdova Pérez es señalado por las autoridades como presunto responsable del asesinato de Cristina Ramos Argüello, médica que trabajaba en instituciones de salud pública en Veracruz.

Su padre, Lenin Yuri Córdova Santana, también es buscado por el presunto delito de encubrimiento. De acuerdo con la información difundida, las autoridades investigan su posible participación en el apoyo que habría permitido al principal sospechoso evadir la justicia.

El caso también se relaciona con las reformas legales conocidas popularmente como Ley Montse, que buscan sancionar conductas de encubrimiento y ayuda a personas acusadas de feminicidio para evitar que enfrenten a las autoridades.

ASESINATO DE LA DOCTORA CRISTINA RAMOS EN COATZACOALCOS

El asesinato de Cristina Ramos Argüello fue reportado a mediados de octubre en el puerto de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz.

La doctora era originaria de Paso del Macho y desarrolló su trayectoria profesional en distintas instituciones médicas. Entre ellas se encontraban el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

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Personas cercanas a la médica recordaron su trabajo en el Hospital General de Zona número 36 del IMSS, el Hospital Materno y una clínica del ISSSTE.

Mientras continúan las acciones para localizar a los dos hombres, la Fiscalía mantiene el llamado a la población para aportar información que ayude a esclarecer el caso y llevar a los señalados ante la justicia. La responsabilidad penal de los investigados deberá determinarse mediante los procedimientos legales correspondientes.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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