Veracruz ofrece 350 mil pesos por localizar a presunto feminicida y a su padre

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz ofreció una recompensa de 350 mil pesos por información que permita localizar y detener a Lenin Salvador Córdova Pérez, señalado como presunto responsable del asesinato de la doctora Cristina Ramos Argüello, ocurrido en Coatzacoalcos.

La misma cantidad se ofrece por datos que conduzcan a la captura de Lenin Yuri Córdova Santana, padre del principal sospechoso, contra quien existe una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento.

A través de sus redes sociales, la Fiscalía solicitó el apoyo de la ciudadanía para obtener información veraz y útil que contribuya a la búsqueda de ambos hombres, quienes son requeridos por las autoridades.

FISCALÍA DE VERACRUZ OFRECE RECOMPENSA DE 350 MIL PESOS

Como parte de las acciones para localizar a los dos señalados, la FGE difundió sus nombres completos y fotografías, acompañados del anuncio de la recompensa económica.

El organismo pidió que cualquier información proporcionada contribuya de manera oportuna a las investigaciones y permita avanzar en la localización de los sospechosos.

La recompensa está dirigida a quienes aporten datos que ayuden a concretar las detenciones. Las personas interesadas deben consultar los canales oficiales de la Fiscalía para conocer los medios habilitados para entregar información.

¿QUIÉNES SON LOS BUSCADOS POR EL CASO DE CRISTINA RAMOS?