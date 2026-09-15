Cancelan Grito en General Treviño, Nuevo León tras balacera que dejó siete muertos
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El enfrentamiento de presuntos delincuentes y elementos de Fuerza Civil y la Defensa dejó siete civiles armados abatidos y dos detenidos
Monterrey, Nuevo León.- Tras el enfrentamiento registrado ayer en General Treviño, Nuevo León, que dejó siete civiles armados abatidos y dos detenidos, el ayuntamiento decidió cancelar la ceremonia del Grito.
A través de su página oficial de Facebook, el ayuntamiento informó de la cancelación del evento por motivos de seguridad.
”La administración ha decidido cancelar la conmemoración del Grito de Independencia por seguridad de la población. La seguridad es siempre primero”, dice la publicación.
Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de Fuerza Civil y la Defensa se registró ayer lunes en el ayuntamiento de General Treviño y dejó siete civiles armados abatidos y dos detenidos, además del aseguramiento de siete armas de fuego, así como diversos cartuchos y equipo táctico.
En el sitio resultaron calcinados dos vehículos de los sospechosos que en su interior traían material inflamable.