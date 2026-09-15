Cancelan Grito en General Treviño, Nuevo León tras balacera que dejó siete muertos

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    Cancelan Grito en General Treviño, Nuevo León tras balacera que dejó siete muertos

El enfrentamiento de presuntos delincuentes y elementos de Fuerza Civil y la Defensa dejó siete civiles armados abatidos y dos detenidos

Monterrey, Nuevo León.- Tras el enfrentamiento registrado ayer en General Treviño, Nuevo León, que dejó siete civiles armados abatidos y dos detenidos, el ayuntamiento decidió cancelar la ceremonia del Grito.

A través de su página oficial de Facebook, el ayuntamiento informó de la cancelación del evento por motivos de seguridad.

”La administración ha decidido cancelar la conmemoración del Grito de Independencia por seguridad de la población. La seguridad es siempre primero”, dice la publicación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ejercito-y-fuerza-civil-abaten-a-7-presuntos-criminales-tras-ataque-armado-en-general-trevino-nuevo-leon-HE23506441

Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de Fuerza Civil y la Defensa se registró ayer lunes en el ayuntamiento de General Treviño y dejó siete civiles armados abatidos y dos detenidos, además del aseguramiento de siete armas de fuego, así como diversos cartuchos y equipo táctico.

En el sitio resultaron calcinados dos vehículos de los sospechosos que en su interior traían material inflamable.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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