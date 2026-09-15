Cancelan Grito en General Treviño, Nuevo León tras balacera que dejó siete muertos

Monterrey, Nuevo León.- Tras el enfrentamiento registrado ayer en General Treviño, Nuevo León, que dejó siete civiles armados abatidos y dos detenidos, el ayuntamiento decidió cancelar la ceremonia del Grito.

A través de su página oficial de Facebook, el ayuntamiento informó de la cancelación del evento por motivos de seguridad.

”La administración ha decidido cancelar la conmemoración del Grito de Independencia por seguridad de la población. La seguridad es siempre primero”, dice la publicación.