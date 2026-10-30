Canciller Velasco enfatiza en el G20 la soberanía de los Estados ante las tensiones geopolíticas

CDMX.- Como parte de su participación en la Reunión de Ministros de Exteriores del G20, encabezada por Marco Rubio en Atlanta, el canciller Roberto Velasco remarcó la soberanía ante tensiones geopolíticas. Durante la sesión “Tensiones Geopolíticas”, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que estas trascienden “las arenas donde se generan los conflictos, perturban el comercio, incrementan los costos de vida y afectan a quienes menos recursos tienen”. Frente a estas tensiones internacionales, el titular de la SRE dijo que la respuesta de México debe fundamentarse en la igualdad soberana. La soberanía y la integridad territorial de cada Estado merecen respeto, indicó.

“Conforme al derecho internacional, todos los Estados son iguales y están sujetos a las mismas normas que rigen sus relaciones mutuas”, dijo. Velasco externó que la respuesta de México parte de una tradición pacifista y de los principios de política exterior consagrados en la Constitución, como la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la cooperación internacional para el desarrollo. Agregó que estos principios orientan la política exterior y definen la labor en favor de la paz, la dignidad humana y el bienestar compartido de los pueblos.

VELASCO PROPONE ESTRATEGIAS GLOBALES En su mensaje, Roberto Velasco propuso cinco prioridades estratégicas globales: Fortalecer la diplomacia y el papel de las Naciones Unidas en la resolución pacífica de los conflictos; garantizar que la ayuda humanitaria llegue a quienes la necesitan; incrementar la cooperación para proteger los suministros de bienes esenciales a través de cadenas más resilientes, rutas diversificadas y una mayor capacidad productiva. Además de llevar el Plan México al G20, abordó las condiciones que alimentan “la inestabilidad y el desplazamiento como la pobreza, desigualdad, exclusión y falta de oportunidades”.

“Hacemos un llamado a todos los miembros a situar el diálogo, la diplomacia y el respeto inquebrantable al derecho internacional y al derecho internacional humanitario en el centro de nuestra labor”, puntualizó el canciller. Reiteró también el compromiso de seguir trabajando con los miembros del G20 en favor de una paz duradera, una economía global más resiliente y una prosperidad compartida, sin dejar a nadie atrás.