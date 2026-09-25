Roberto Velasco revisa tema de desapariciones con Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

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    Roberto Velasco revisa tema de desapariciones con Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
    En el marco de la 81 Asamblea General de Naciones Unidas,Velasco Álvarez también dio seguimiento a la agenda de derechos humanos. Cuartoscuro

En abril, México rechazó el informe del Comité “por ser tendencioso y no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones”

CDMX.- El canciller Roberto Velasco revisó con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, la agenda de las personas desaparecidas en México, luego de que en abril rechazó el informe del Comité “por ser tendencioso y no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones”.

En el marco de la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario de Relaciones Exteriores también dio seguimiento a la agenda de derechos humanos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dos-dependencias-del-gobierno-de-rocio-nahle-reportan-subejercicio-de-5-mil-mdp-durante-2025-LE23729673

“Así como a las comunicaciones sobre los fallecimientos de nuestros connacionales en centros de detención en Estados Unidos”, dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

DESTACA COOPERACIÓN MÉXICO-NACIONES UNIDAS

La SRE destacó “la estrecha cooperación de México con el sistema de Naciones Unidas y refrendaron su compromiso de seguir trabajando de manera abierta y constructiva para fortalecer la protección de los derechos humanos”.

En abril, la Secretaría de Gobernación mencionó que si bien el informe del Comité de la ONU se refería principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017 –administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– y se circunscribía a cuatro estados, “la decisión del Comité es parcial y sesgada”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dictan-prision-preventiva-a-miguel-sanchez-altamirano-edil-de-juchitan-y-a-la-parka-HE23728852

Apuntó que omitía considerar los esfuerzos institucionales y lamentó que hubiera rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar la resolución.

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