Presidente del Senado se deslinda de pedir acceso a salas diplomáticas en AICM; responsabiliza al secretario técnico

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    Presidente del Senado se deslinda de pedir acceso a salas diplomáticas en AICM; responsabiliza al secretario técnico
    Martínez Miranda aseguró que Daniel Andrés Sibaja realizó la solicitud “por cuenta propia y sin acuerdo de este órgano de gobierno”. Cuartoscuro

El Senado solicitó al Canciller Roberto Velasco el Salón de Protocolos del AICM para los 128 legisladores, cuando tengan que realizar “traslados aéreos”

CDMX.- El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, responsabilizó al secretario técnico de la Mesa Directiva, Daniel Andrés Sibaja González, de haber solicitado al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, “por cuenta propia y sin acuerdo de este órgano de gobierno”, el Salón de Protocolos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para los 128 senadores, cuando tengan que realizar “traslados aéreos”.

En declaraciones a los medios de comunicación, Martínez Miranda aseguró que sólo había una propuesta de dos senadores, ninguno de ellos de Morena, pero que el secretario técnico decidió enviar la solicitud formal por iniciativa propia, lo que calificó como un “error garrafal”.

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El senador mexiquense se deslindó del oficio enviado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y advirtió que es un error de Sibaja González dirigirse a un secretario de Estado sin contar con atribuciones para hacerlo, por lo que adelantó que el asunto será revisado en la próxima reunión de la Mesa Directiva, donde se determinará qué medidas se tomarán.

Explicó que el tema se mencionó semanas atrás durante una reunión de trabajo de la Mesa Directiva, a partir de planteamientos de integrantes de ese órgano, pero únicamente como un asunto general que debía revisarse.

NO SE APROBÓ ENVIAR SOLICITUD FORMAL A LA CANCILLERÍA

Higinio Martínez precisó que en aquella reunión no se aprobó enviar una solicitud formal a la Cancillería ni se instruyó al secretario técnico para que realizara esa gestión.

“Fue una decisión personal”, sostuvo el presidente del Senado al explicar que desconocía la existencia del documento hasta que se hizo público la noche del pasado miércoles. Incluso, afirmó que no recibió copia del oficio y que tampoco se le informó previamente sobre su envío.

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Puntualizó que el escrito presenta deficiencias adicionales, entre ellas errores ortográficos y nombres incorrectos de senadoras y senadores, aspectos que, a su juicio, refuerzan la necesidad de revisar la actuación del secretario técnico.

El legislador subrayó que si hubiera existido una determinación formal de la Mesa Directiva para solicitar la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), habría correspondido al presidente del Senado suscribir y dirigir el documento, con base en un acuerdo expreso del órgano legislativo o del pleno.

MESA DIRECTIVA DEL SENADO ANALIZARÁ EL CASO

Por ello, recalcó que no puede atribuirse la gestión al conjunto de los 128 integrantes de la Cámara Alta ni presentarse como una solicitud oficial de Morena.

Sobre la continuidad de Daniel Andrés Sibaja González en el cargo, el senador evitó adelantar una decisión y señaló que la Mesa Directiva deberá analizar el caso y determinar el tratamiento que merece la actuación del funcionario.

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El documento, dado a conocer en redes sociales por la senadora del PRI, Claudia Anaya, generó cuestionamientos luego de que la morenista Martha Lucía Mícher se quejó hace unos días de que una aerolínea le negó el acceso a la Sala VIP en el aeropuerto capitalino.

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