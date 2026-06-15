Canícula en México 2026: ¿Cuándo llega el periodo más caluroso del año y qué impacto tendrá?

Con el inicio oficial de la temporada de lluvias en México, ha surgido una consulta recurrente entre la población respecto a las condiciones climáticas de las próximas semanas. Se trata de la llegada de la famosa canícula, considerada tradicionalmente como el periodo más seco y caluroso de todo el año en el territorio nacional. Este fenómeno meteorológico ocurre anualmente y se caracteriza por un notable incremento en las temperaturas. Esto se debe principalmente al calentamiento del aire y al aumento en la fuerza del viento, lo que ocasiona cielos despejados, una disminución drástica de las lluvias y una alta incidencia de radiación solar en diversas regiones geográficas.

¿Cuándo llegará la canícula en 2026? Según los registros y explicaciones emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este periodo suele presentarse en algunas zonas específicas del país entre los meses de julio y agosto, justo a mitades de la temporada formal de precipitaciones. Aunque la canícula no cuenta con una fecha de comienzo exacta en el calendario, suele manifestarse tras el solsticio de verano, acontecido el pasado 21 de junio. Para este año 2026, los pronósticos meteorológicos prevén su llegada generalizada a partir de la segunda semana de julio. El factor “El Niño” y el mito de los 40 días Las proyecciones climáticas actuales señalan que el comportamiento de este “veranillo” podría verse directamente alterado. De acuerdo con las actualizaciones del portal especializado Meteored, los efectos del fenómeno de “El Niño” se estiman de larga duración, pudiendo persistir incluso hasta la primavera de 2027. Esta anomalía modificará el comportamiento de los sistemas tropicales y la temperatura desde la canícula hasta el otoño, traduciéndose en una menor cantidad de lluvias y un ambiente térmico sustancialmente más sofocante.

Por otra parte, es importante desmentir la creencia popular de que la canícula dura exactamente 40 días seguidos de calor extremo. Los especialistas confirman que su duración es variable y que no se comporta de forma idéntica en todas las entidades. Estados afectados y regiones exentas Cuando este fenómeno se consolida, los principales estados afectados por el ambiente seco y los termómetros elevados son Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En estas regiones del oriente, centro-sur y costas de la República Mexicana, las temperaturas máximas pueden superar fácilmente los 37° Celsius. Por el contrario, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) señala que entidades como Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Querétaro y la Ciudad de México no experimentarán afectaciones climáticas directas por este evento estacional.

El origen histórico de su nombre El término proviene de la antigua Roma, derivado de la constelación Can Mayor o “Canícula”. Los romanos asociaban los días de calor extremo con la estrella Sirius, el cuerpo celeste más brillante del firmamento, la cual se posicionaba en el lado opuesto al Sol durante el verano, creyendo erróneamente que la energía de ambos astros se combinaba para elevar de forma drástica la temperatura de la Tierra.

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