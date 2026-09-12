Caos en el AICM: Air France cancela vuelo a París por segundo día consecutivo
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Pasajeros varados denuncian nula respuesta de la aerolínea y momentos de tensión en los mostrados tras reprogramación fallida.
Decenas de pasajeros que viajaban con destino a París quedaron varados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La aerolínea Air France suspendió el mismo vuelo por dos días consecutivos, lo que provocó protestas y momentos de tensión en las instalaciones.
¿POR QUÉ AIR FRANCE CANCELÓ EL VUELO A PARÍS?
De acuerdo con denuncias en redes sociales como X, el problema comenzó desde la noche previa, cuando la compañía canceló la salida programada originalmente.
Aunque Air France reprogramó el vuelo para el día siguiente, los viajeros se presentaron en la terminal y el abordaje fue suspendido nuevamente sin previo aviso. La falta de respuestas claras desató reclamos directos contra el personal de atención al cliente.
PASAJEROS DENUNCIAN FALTA DE RESPUESTAS
Los afectados señalaron que la aerolínea no ofreció alternativas rápidas de reubicación en otros vuelos. Además, recriminaron el incumplimiento de los protocolos de protección al pasajero, pues tras más de 24 horas de espera no recibieron asistencia de hospedaje, transporte ni alimentación.
Hasta el momento, ni Air France ni las autoridades del AICM han emitido un comunicado oficial para explicar las causas técnicas o logísticas de la doble cancelación.