Resalta Sheinbaum resultados de escuelas públicas en prueba Pisa

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Resalta Sheinbaum resultados de escuelas públicas en prueba Pisa
    La presidenta volvió a descalificar la Prueba Pisa, el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes de la OCDE. Cuartoscuro

La mandataria acusó al “periodo neoliberal” de promover la mala fama de las escuelas públicas y de los maestros

MÉRIDA, YUC.- Todavía con la polémica del retroceso educativo de México, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a descalificar la prueba PISA, el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes de la OCDE, aunque destacó que fueron escuelas públicas las que obtuvieron mejores resultados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hallan-cinco-cuerpos-envueltos-en-plastico-en-culiacan-dos-corresponden-a-mujeres-FA23454607

“En esa prueba PISA que se hizo, que tiene muchos problemas, porque no se puede evaluar igual a todos los niños del mundo, cada uno tiene una realidad distinta. Pero, bueno, incluso en esa prueba, ¿saben lo que salió? Que las escuelas que tuvieron mejor calificación fueron las escuelas públicas, no las escuelas particulares. Seis escuelas públicas tuvieron las mejores calificaciones”, sostuvo.

ACUSA AL PERIODO NEOLIBERAL DE PROMOVER MALA FAMA DE ESCUELAS PÚBLICAS

Al replicar su Segundo Informe de Gobierno en el Centro de Convenciones de Mérida, Sheinbaum, egresada de la primaria y secundaria de la privada Escuela Manuel Bartolomé Cossío, de la UNAM y de la Universidad de California en Berkeley, acusó al “periodo neoliberal” de promover la mala fama de las escuelas públicas y de los maestros.

“En todo el periodo neoliberal se dedicaron a decir que las escuelas particulares eran mejor que las públicas, que las públicas eran malas escuelas”, dijo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/operativos-en-jalisco-dejan-cinco-muertos-y-un-centro-para-la-produccion-de-metanfetamina-desmantelado-MA23454383

“Se dedicaron a decir ‘los maestros de México son muy malos porque están sindicalizados’. No: defienden sus derechos. Claro que hubo abusos durante muchos años y corrupción, pero no tiene que ver con que defiendan sus derechos”, añadió.

PRUEBA PISA RECONOCE A MÉXICO, ASEGURA SHEINBAUM

En el auditorio Chichén Itzá, con capacidad hasta para 12 mil personas, se encontraba un grupo de maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dirigido por el senador de Morena Alfonso Cepeda Salas; sobre el templete estaba el Secretario de Educación, Mario Delgado, egresado del privado Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Miles de asistentes ovacionaron a la Presidenta que en Yucatán rendía su décimo sexto informe. Sheinbaum reconoció a su vez a quienes en la pasada elección le comprometieron sus votos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/atacan-aeronave-de-la-ssp-de-chihuahua-un-agente-resulto-lesionado-EA23454213

“La educación es buena gracias a las maestras y a los maestros de México, gracias al magisterio nacional. Claro que siempre es perfectible y hay que seguir avanzando con la educación.

“Pero fíjense, en esa prueba, no lo dicen, pero en esa prueba se reconoce a México como uno de los mejores lugares donde los maestros ayudan a sus estudiantes, donde los estudiantes tienen más deseo de aprender. Esa es la educación pública de México, que siempre hay que defenderla, y hay que apoyar a la educación con becas para las niñas y los niños”, agregó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Pisa
estudiantes

Localizaciones


Mérida
Yucatán

Personajes


Claudia Sheinbaum
Mario Delgado Carrillo

Organizaciones


OCDE
SEP
SNTE

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
La nostalgia del pasado, así como por los peinados esponjados de la década de 1980 se consolida en un trend viral con ayuda de la IA.

¡Súbete al trend viral ochentero! Paso a paso para crear tu foto de un look de los 80 con IA
El coahuilense Sebastián García enfrentará al colombiano Pablo Gómez Zuluaga en cuartos de final de arco compuesto, ante el respaldo de su afición.

Saltillo va por el oro: horarios y mexicanos en las Finales de tiro con arco
En esta imagen se muestra cómo el Proyecto de Evaluación de Amenazas de Asteroides utiliza la potencia de la supercomputación para evaluar los daños y el riesgo de un hipotético impacto de asteroide.

La inteligencia artificial podría acabar con la humanidad. ¿Cómo debemos tomarlo?
La selección mexicana estará presente en las cuatro categorías de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026.

Los 32 mejores arqueros llegan a Saltillo: así quedó la selección mexicana para la Final
Comparar costos de insumos en cadenas de autoservicio y tiendas de barrio permite optimizar el presupuesto de la cena patria.

Menú patrio en Saltillo: el mapa de precios para dar el ‘Grito’ con sabor
Púlpito, confesionario y silencio: la orden de 1811 para combatir la insurgencia en Saltillo

Púlpito, confesionario y silencio: la orden de 1811 para combatir la insurgencia en Saltillo
Maya Karunna nominó a Manelyk y Julio Camejo envió a La Coreañera a la placa; Kevyn Bicolor y Rafael Mercadante también están en riesgo.

La Granja VIP 2: Manelyk, Kevyn, Rafael Mercadante y La Coreañera se convierten en los primeros nominados
true

Luis Fernando Salazar: la amenaza morenista