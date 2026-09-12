Resalta Sheinbaum resultados de escuelas públicas en prueba Pisa

MÉRIDA, YUC.- Todavía con la polémica del retroceso educativo de México, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a descalificar la prueba PISA, el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes de la OCDE, aunque destacó que fueron escuelas públicas las que obtuvieron mejores resultados.

“En esa prueba PISA que se hizo, que tiene muchos problemas, porque no se puede evaluar igual a todos los niños del mundo, cada uno tiene una realidad distinta. Pero, bueno, incluso en esa prueba, ¿saben lo que salió? Que las escuelas que tuvieron mejor calificación fueron las escuelas públicas, no las escuelas particulares. Seis escuelas públicas tuvieron las mejores calificaciones”, sostuvo.

ACUSA AL PERIODO NEOLIBERAL DE PROMOVER MALA FAMA DE ESCUELAS PÚBLICAS Al replicar su Segundo Informe de Gobierno en el Centro de Convenciones de Mérida, Sheinbaum, egresada de la primaria y secundaria de la privada Escuela Manuel Bartolomé Cossío, de la UNAM y de la Universidad de California en Berkeley, acusó al “periodo neoliberal” de promover la mala fama de las escuelas públicas y de los maestros. “En todo el periodo neoliberal se dedicaron a decir que las escuelas particulares eran mejor que las públicas, que las públicas eran malas escuelas”, dijo.

“Se dedicaron a decir ‘los maestros de México son muy malos porque están sindicalizados’. No: defienden sus derechos. Claro que hubo abusos durante muchos años y corrupción, pero no tiene que ver con que defiendan sus derechos”, añadió.

PRUEBA PISA RECONOCE A MÉXICO, ASEGURA SHEINBAUM En el auditorio Chichén Itzá, con capacidad hasta para 12 mil personas, se encontraba un grupo de maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dirigido por el senador de Morena Alfonso Cepeda Salas; sobre el templete estaba el Secretario de Educación, Mario Delgado, egresado del privado Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Miles de asistentes ovacionaron a la Presidenta que en Yucatán rendía su décimo sexto informe. Sheinbaum reconoció a su vez a quienes en la pasada elección le comprometieron sus votos.

“La educación es buena gracias a las maestras y a los maestros de México, gracias al magisterio nacional. Claro que siempre es perfectible y hay que seguir avanzando con la educación. “Pero fíjense, en esa prueba, no lo dicen, pero en esa prueba se reconoce a México como uno de los mejores lugares donde los maestros ayudan a sus estudiantes, donde los estudiantes tienen más deseo de aprender. Esa es la educación pública de México, que siempre hay que defenderla, y hay que apoyar a la educación con becas para las niñas y los niños”, agregó.