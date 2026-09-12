Asesinan a mujer a disparos en distribuidor vial Infonavit Humaya, en Culiacán

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México
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    Asesinan a mujer a disparos en distribuidor vial Infonavit Humaya, en Culiacán
    Automóvil donde viajaba la víctima de un ataque armado en Culiacán, Sinaloa. X
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    Automóvil donde viajaba la víctima de un ataque armado en Culiacán, Sinaloa. X
    Asesinan a mujer a disparos en distribuidor vial Infonavit Humaya, en Culiacán
    Automóvil donde viajaba la víctima de un ataque armado en Culiacán, Sinaloa. X

La víctima viajaba en una camioneta cuando fue atacada a balazos, elementos de la Sedena, Policía Municipal, SSPC y la Fiscalía del Estado resguardaron la zona.

Una mujer no identificada fue asesinada a balazos la tarde de este sábado 12 de septiembre mientras conducía sobre el puente del distribuidor vial en la colonia Infonavit Humaya, al norte de Culiacán, Sinaloa. El ataque armado provocó la movilización de distintos elementos de seguridad y el cierre total de la vialidad.

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El ataque fue en la calzada José Limón, alrededor de las 3:30 de la tarde, la víctima transitaba en una camioneta Ford Ranger color rojo cuando fue interceptada por personas armadas que dispararon en múltiples ocasiones contra el automóvil y los cristales de este.

A causa del impacto de las balas, la conductora perdió el control de la unidad y terminó chocando contra el muro de contención y el barandal de protección, quedando varada en sentido contrario a la circulación. La mujer falleció de manera inmediata dentro de la camioneta.

OPERATIVO POLICIAL Y CIERRE VIAL

Tras recibir los reportes de auxilio, elementos del Ejército Mexicano (Sedena), la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para asegurar la escena del crimen.

Para permitir los trabajos periciales, las autoridades cerraron la circulación en ambos sentidos de la calzada José Limón durante varias horas, lo que generó un fuerte congestionamiento vehicular en la zona norte de la ciudad.

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LA INVESTIGACIÓN SIGUE EN CURSO

Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicarán los estudios correspondientes para lograr su identificación oficial. Por su parte, agentes de la Policía de Investigación quedó a cargo del caso para dar con los responsables del homicidio.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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