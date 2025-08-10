POLITICÓN: Las incongruencias de las vacaciones de los hijos de AMLO

I. VACACIONES

José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, volvió a estar en el ojo público luego de que circularan fotos suyas de vacaciones con sus hijos. Ante las críticas, aclaró que no es funcionario, no maneja recursos públicos y que, como cualquier trabajador, tiene derecho a descansar y disfrutar de su familia. En un comunicado, defendió que “tener momentos personales o familiares no es un lujo, es un derecho” y rechazó los señalamientos que, asegura, provienen de la ignorancia o la mala intención.

II. EN CARNE PROPIA

El punto aquí no es si José Ramón puede o no vacacionar -claro que puede-, sino el contraste con el discurso que su padre y Morena repitieron por años contra políticos con estilos de vida similares. Nadie cuestiona hoy el origen de sus recursos; lo que se señala es la incongruencia. Paradójicamente, José Ramón vive en carne propia lo que su padre denunciaba cuando no estaba en el poder. Y ahora, sin la investidura presidencial como escudo, parece descubrir que las críticas, cuando vienen de fuera, pesan distinto.

III. NEO-NEOLIBERALES

Durante todo su sexenio, Andrés Manuel López Obrador mantuvo un “no” rotundo al fracking. Desde la campaña de 2018 lo presentó como un compromiso ambientalista y en 2024 incluso propuso una reforma constitucional para prohibirlo. Sin embargo, Claudia Sheinbaum Pardo rompió con esa narrativa: presentó el Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex, que contempla el mayor programa de fracking en la historia reciente, con operaciones en las cuencas de Sabinas y Burgos, las cuales se ubican en Coahuila.

IV. LA GRANJA EN ESPERA

En lo local, veremos si los morenistas de línea dura logran la hazaña de pensar por sí mismos ahora que su presidenta impulsa el fracking. Ale Salazar, Tony Castro, Cintia Cuevas... fieles repetidores del catecismo de AMLO, que antes gritaban “no” como consigna. ¿Tendrán opinión propia o esperarán a que les dicten el nuevo evangelio energético? ¿Ahora se alinearán sin chistar con la postura neoliberal de Sheinbaum? En Morena, la coherencia dura lo que tarde en cambiar el guion desde Palacio. Tiempo al tiempo...

V. ALERTA SANITARIA

En seguimiento al caso que comentamos ayer en Matamoros, donde gobierna Miguel Ángel Ramírez “El Charro”, nos cuentan que el problema no se limita a la carne de res: también incluye cerdo. Buena parte proviene de rastros clandestinos que no cumplen normas de sanidad, lo que pone en riesgo a la población. Quienes conocen del tema advierten que el mayor peligro es la tuberculosis bovina, transmisible al humano. Mientras tanto, las autoridades parecen más ocupadas en ver cómo sacar tajada que en frenar este caso.

VI. Y EN HUMANOS...

Y de tuberculosis hablando, pero ahora en humanos, el secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, aceptó que sí hay desabasto nacional de la vacuna BCG, la que previene esta enfermedad. Según explicó, el problema es por fallas en el laboratorio productor y podría durar hasta cuatro meses, aunque prometen regularizar el abasto antes de que acabe el año. Asegura que no hay riesgo grave, pues se puede aplicar hasta el primer año de vida. Mientras tanto, la vigilancia y la paciencia serán la receta oficial.

VII. SEGURIDAD Y EMPRESAS

En la Región Sureste, empresarios y autoridades se sentaron a la mesa para afinar la coordinación en seguridad. La iniciativa privada no escatimó en reconocer que el clima de paz en Coahuila es un imán para las inversiones, algo que a las autoridades les viene como anillo al dedo. La reunión, encabezada por el fiscal general Federico Fernández y el secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez, reafirmó el compromiso de mantener canales directos de comunicación y trabajo conjunto para blindar al estado.

VIII. RUTA CONSOLIDADA

El Coahuila 1000 Desert Rally volvió a rugir en el desierto y, como cada año, reafirmó su lugar como una de las competencias todoterreno más importantes del país. Más de 350 competidores recorrieron paisajes emblemáticos del estado en dos días de adrenalina, cerrando esta edición en Monclova. La derrama económica, nos dicen, se reflejo en hoteles, restaurantes y comercios locales. El alcalde Carlos Villarreal y la secretaria de Turismo, Cristina Amezcua destacaron que la seguridad y hospitalidad de Coahuila.