Captan en París a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

El empresario Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo a quien se investiga por delincuencia organizada y huachicol, reapareció en París.

El periodista Sergio Sarmiento publicó en sus redes sociales una fotografía de Rocha Cantú, quien fue captado en el Bar Vendôme del Hotel Ritz, en la capital francesa.

De acuerdo con el diario Reforma, Rocha está, según la imagen, en un espacio exclusivo del hotel que se ubica en la Place Vendôme. El empresario, que recientemente perdió en México el beneficio de testigo colaborador dentro del proceso que se le sigue, aparece sentado en una mesa del establecimiento.