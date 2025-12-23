Captan en París a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

México
/ 23 diciembre 2025
    Captan en París a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo
Mientras en México lo investigan por delincuencia organizada y huachicol, el empresario reaparece en restaurante del hotel Ritz en la capital francesa

El empresario Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo a quien se investiga por delincuencia organizada y huachicol, reapareció en París.

El periodista Sergio Sarmiento publicó en sus redes sociales una fotografía de Rocha Cantú, quien fue captado en el Bar Vendôme del Hotel Ritz, en la capital francesa.

De acuerdo con el diario Reforma, Rocha está, según la imagen, en un espacio exclusivo del hotel que se ubica en la Place Vendôme. El empresario, que recientemente perdió en México el beneficio de testigo colaborador dentro del proceso que se le sigue, aparece sentado en una mesa del establecimiento.

Un juez determinó que Rocha Cantú debe comparecer ante autoridades tras rechazar el freno de forma indefinida a la revocación de su criterio de oportunidad.

La Fiscalía General de la República (FGR) quitó a Rocha la inmunidad penal, pues consideró que éste incumplió con su obligación de asistir a las diligencias del 8 y 12 de diciembre, en las que debía otorgar información de la red criminal a la que presuntamente pertenecía.

Delincuencia organizada, tráfico de armas, drogas y contrabando de combustible son los delitos que se le imputan al dueño de Miss Universo.

En declaraciones a la propia FGR, Rocha Cantú reconoció haber participado en un entramado para contrabandear huachicol desde Guatemala, aunque aseguró que solo participó en el financiamiento de dos movimientos, con inversiones por 4.2 millones de pesos y ganancias de 1.2 millones.

La indagatoria federal revela que Rocha Cantú operaba junto con Jacobo Reyes León, “El Yaicob”, quien fue detenido la semana pasada, y otras personas que tienen órdenes de aprehensión vigentes.

Rocha Cantú dijo haber dado recursos para comprar combustible ilegal que era almacenado en Querétaro, aunque por otro lado negó traficar armas y rechazó tener vínculos con políticos o empresarios.

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

