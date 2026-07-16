Capturan a operador cercano a cúpula de Los Viagras

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México
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    Capturan a operador cercano a cúpula de Los Viagras
    Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información para su captura. ESPECIAL

Detención se da un día después de que Estados Unidos declarara a la organización como terrorista

Fernando de Jesús Ortiz Ávalos, “Doctor”, identificado por autoridades de Estados Unidos como uno de los principales operadores de Los Viagras y por quien se ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares, fue detenido en Michoacán por la Policía Federal Ministerial.

Ortiz Ávalos fue capturado en la localidad de Acahuato, municipio de Apatzingán, considerado uno de los principales bastiones de Los Viagras en la región de Tierra Caliente.

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Tras su aseguramiento fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Morelia, donde quedó a disposición del Ministerio Público federal.

La relevancia de la captura radica en que “Doctor” figuraba entre los objetivos prioritarios del Gobierno estadounidense.

Según información de autoridades mexicanas, el Departamento de Estado mantenía vigente una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera su captura dentro del Programa de Recompensas contra Narcóticos.

Las autoridades lo señalan por conspiración para fabricar, importar y distribuir sustancias controladas hacia Estados Unidos, como parte de investigaciones relacionadas con redes de tráfico internacional de drogas.

Aunque las autoridades mexicanas no han informado los delitos por los que fue detenido ni si existe una solicitud de extradición en su contra, Ortiz Ávalos era identificado por diversas investigaciones de inteligencia como un operador cercano al liderazgo de Los Viagras.

Fuentes de seguridad lo ubican dentro del círculo de confianza de Nicolás Sierra Santana, “El Gordo”, considerado el principal dirigente de esa organización criminal dedicada al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en Tierra Caliente, en particular en Buenavista Tomatlán.

Esta captura representa la salida de circulación de uno de los operadores que las autoridades estadounidenses consideraban relevantes dentro de Los Viagras.

Los Viagras surgieron tras la desmovilización de grupos de autodefensa en Michoacán en 2014 y después evolucionaron a una organización dedicada al narcotráfico, la producción de drogas sintéticas, la extorsión y el control de actividades ilícitas en municipios de Tierra Caliente.

Su disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) terminó por ceder a alianzas con ese organización y ahora también se registra una fractura entre Los Viagras por ese hecho, la facción Los Blancos de Troya.

La captura ocurre en momentos en que la presión del Gobierno de Estados Unidos sobre esa organización se ha intensificado.

Apenas ayer incluyó a Los Viagras entre las organizaciones criminales catalogadas como grupos terroristas extranjeros.

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