Carmiña Castro es localizada con vida... fue reportada como desaparecida en Sinaloa

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó que la joven fue encontrada con vida y en buen estado de salud en el sector oriente de la ciudad. Su desaparición había sido reportada tras la presunta privación ilegal de la libertad por un grupo de hombres armados.

La incertidumbre terminó este 31 de marzo con la localización de Carmiña Miroslava Castro Salazar , creadora de contenido y reportera que había sido reportada como desaparecida en Culiacán, Sinaloa . Su caso generó atención en redes sociales y entre colectivos de búsqueda durante los últimos días.

La joven creadora de contenido, por quien se había desactivado la ficha de búsqueda PASIN/28/2026, ya se encuentra bajo el resguardo de las autoridades y en proceso de reunirse con su familia. Hasta el momento, la Fiscalía no ha revelado detalles sobre su estado de salud o las condiciones en las que fue liberada.

El hecho ocurrió el domingo pasado mientras se encontraba en su negocio de repostería “Rosa Dely”, ubicado sobre el bulevar Ronaldo Arjona Amabilis. Según los reportes, los sujetos la obligaron a subir a un vehículo, lo que activó la alerta entre autoridades y colectivos.

QUIEN ES CARMIÑA CASTRO Y SU TRAYECTORIA

Carmiña Castro es conocida en Culiacán por su emprendimiento de repostería, el cual ha crecido gracias a su presencia en redes sociales. A través de su negocio “Rosa Dely”, ofrece productos como cupcakes, pasteles, donas y fresas con crema, además de pedidos personalizados.

Su camino como creadora comenzó en 2020 en YouTube, donde compartía recetas tanto dulces como saladas, combinando contenido gastronómico con aspectos de su vida cotidiana. Aunque dejó de publicar de manera constante, logró consolidar una comunidad digital.

En Instagram, donde suma miles de seguidores, mantiene activa la promoción de su negocio. Su perfil se convirtió en una herramienta clave para conectar con clientes y posicionar su marca local en el mercado.

DESAPARICION Y MOVILIZACION EN REDES

La desaparición de la joven fue difundida por el colectivo Sabuesos Guerreras, que pidió apoyo ciudadano para dar con su paradero. De acuerdo con la ficha de búsqueda, al momento de los hechos vestía blusa, pants y tenis negros.

El caso generó una rápida movilización en redes sociales, donde usuarios compartieron su imagen y datos con la intención de ayudar a localizarla. Este tipo de difusión se ha vuelto una herramienta frecuente ante situaciones de desaparición.

La confirmación de que fue encontrada con vida trajo alivio entre quienes siguieron el caso, aunque dejó abierta la preocupación por las condiciones en las que ocurrió su privación de la libertad.

INFLUENCERS EN UN CONTEXTO DE VIOLENCIA

El caso de Carmiña Castro se da en medio de un contexto complejo en Sinaloa, marcado por la disputa entre facciones del crimen organizado como Los Chapitos y Los Mayos, que desde 2024 mantienen una confrontación por territorios y negocios.

En este escenario, influencers y creadores de contenido también han sido afectados. La desaparición de Carmiña se suma a otros casos recientes, como el de Nicole Pardo Molina, conocida como “La Nicholette”, quien fue secuestrada y localizada con vida días después.

Estos hechos reflejan cómo la violencia ha alcanzado distintos sectores de la sociedad, incluyendo a quienes desarrollan su actividad en redes sociales. La visibilidad digital, que antes representaba una oportunidad de crecimiento, ahora también implica riesgos en ciertas regiones.