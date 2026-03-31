$!Carmiña Castro fue privada de la libertad por tres hombres armados en Culiacán, revela amiga

La influencer y emprendedora Carmiña Miroslava Castro Salazar fue privada de la libertad la tarde del 29 de marzo mientras atendía su negocio de postres en el bulevar Rolando Arjona Amábilis, en Culiacán. De acuerdo con el testimonio de una amiga cercana, tres hombres armados interceptaron a la creadora de contenido y la obligaron a subir a un vehículo. Ada Ramos, identificada como su mejor amiga, relató al medio Imagen Noticias que la comunicación entre ambas era constante y que el último mensaje intercambiado ocurrió alrededor de las 18:15 horas, minutos antes del incidente.

TRES HOMBRES ARMADOS PRIVARON DE LA LIBERTAD A LA INFLUENCER CARMIÑA CASTRO Según la reconstrucción de los hechos, media hora después del último contacto, la joven fue abordada por tres sujetos armados y encapuchados cuando se encontraba en su local, conocido como “Rosa Dely”. En ese momento estaba acompañada por su hijo mayor, de 10 años. De acuerdo con el relato de Ramos, uno de los agresores se acercó inicialmente con el pretexto de preguntar por los productos. Posteriormente, los hombres la amenazaron con armas y le ordenaron subir a una camioneta Volkswagen Tiguan color gris. La amiga narró que la influencer pidió que no apuntaran al menor. “No, a él no, no le apunten”, habría suplicado Carmiña cuando los agresores encañonaron al niño. Según el testimonio, los sujetos respondieron: “Pues súbete, súbete tú”, antes de obligarla a subir al vehículo.

NEGOCIO HABÍA REALIZADO SU REAPERTURA POCAS SEMANAS ANTES Ada Ramos explicó que la emprendedora había abierto su local alrededor de las cuatro de la tarde. Indicó que apenas dos semanas antes había reanudado actividades tras mantener cerrado el negocio por un periodo prolongado debido a la situación de inseguridad en la ciudad. El establecimiento se ubica sobre el bulevar Rolando Arjona Amábilis, donde la influencer vendía diversos postres y atendía directamente a sus clientes. QUIÉN ES CARMIÑA CASTRO Y POR QUÉ ERA RECONOCIDA EN REDES SOCIALES Carmiña Miroslava Castro Salazar, de 29 años, es madre de cuatro hijos: uno de diez años, dos gemelos de siete y un menor de seis. Su negocio “Rosa Dely” ofrece donas, pasteles, roles de canela, fresas con crema y cheesecake. Además de su actividad comercial, la joven compartía recetas y realizaba transmisiones en vivo para impartir cursos gratuitos de repostería a través de la plataforma TikTok. De lunes a jueves también impartía clases de emprendimiento en la comunidad de San Ignacio.

AMIGA DE CARMIÑA CASTRO DESCARTA CONFLICTOS PREVIOS Ada Ramos destacó el perfil de la creadora de contenido y aseguró que no tenía antecedentes de amenazas. “Ella solamente lo que hace en esta vida es emprender, ayudar a las personas”, declaró. También afirmó que no tenía vínculos con actividades ilícitas. “No se mete en problemas, no está coludida con nadie y nunca ella vio algo raro, como cobrar piso o algo, nunca. Ella nunca me dijo nada en absoluto”, señaló.

INVESTIGACIÓN SE MANTIENE EN CURSO Hasta el momento no se han informado detenciones relacionadas con el caso. Autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y localizar a la influencer. El testimonio de la amiga permitió reconstruir los últimos momentos antes de la privación de la libertad, ocurrida a plena vista del hijo de la víctima, quien permanecía en el local al momento del incidente.

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