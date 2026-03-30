¿Quién es Carmiña Castro?... repostera y creadora de contenido desaparecida en Culiacán

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 30 marzo 2026
    ¿Quién es Carmiña Castro?... repostera y creadora de contenido desaparecida en Culiacán
    La desaparición de Carmiña Castro, repostera y creadora de contenido en Culiacán, activó el Protocolo Alba en Sinaloa. Autoridades mantienen su búsqueda sin resultados confirmados.

Autoridades buscan a Carmiña Castro, repostera desaparecida en Culiacán. Activan Protocolo Alba y advierten riesgo en su integridad

La desaparición de Carmiña Miroslava Castro Salazar, una joven de 29 años, ha encendido las alertas en Culiacán, Sinaloa, donde autoridades y colectivos ciudadanos mantienen activa su búsqueda. Dedicada a la repostería y a la creación de contenido, su caso ha generado preocupación por las circunstancias en las que fue vista por última vez.

Carmiña era conocida por su emprendimiento “Rosa Dely”, un negocio enfocado en la elaboración de postres personalizados. Su trabajo incluía pasteles decorados, dulces temáticos y productos diseñados para celebraciones, lo que le permitió construir una base de clientes principalmente a través de redes sociales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/revela-gobierno-de-sheinbaum-que-hay-mas-de-130-mil-desaparecidos-en-mexico-desde-2006-a-la-fecha-CO19710525

En sus plataformas digitales compartía parte de su proceso creativo, desde la preparación hasta la presentación final de sus productos. Esta cercanía con su audiencia la convirtió en una figura reconocida dentro de su comunidad. “Su contenido reflejaba dedicación y detalle en cada pieza”, comentan usuarios que seguían su trabajo.

DESAPARICIÓN Y ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO ALBA

De acuerdo con reportes oficiales, la desaparición ocurrió la tarde del 29 de marzo, cuando la joven fue interceptada por hombres armados en una zona del norte de la ciudad. Testigos señalaron que fue obligada a subir a un vehículo que posteriormente abandonó el lugar.

El incidente se registró en un área con actividad comercial, lo que provocó alarma entre quienes se encontraban en las inmediaciones. Tras el reporte, autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en el que participan distintas corporaciones de seguridad.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda y activó el Protocolo Alba, mecanismo utilizado en casos de mujeres no localizadas. En el documento oficial se advierte: “Se considera que su integridad está en riesgo”, lo que refuerza la urgencia de localizarla.

SIN AVANCES CONFIRMADOS EN LA INVESTIGACIÓN

Hasta el momento, no se ha confirmado el paradero de Carmiña Castro, ni se han dado a conocer avances concretos en la investigación. Las autoridades mantienen abiertas las líneas de contacto para recibir información que pueda contribuir a su localización.

La ficha oficial detalla características físicas que podrían facilitar su identificación. Se indica que mide aproximadamente 1.70 metros y cuenta con tatuajes distintivos en diversas partes del cuerpo, elementos considerados clave dentro de la búsqueda.

Mientras tanto, colectivos ciudadanos y usuarios en redes sociales han amplificado la difusión del caso, compartiendo la información con la intención de ampliar el alcance. La incertidumbre persiste en torno a su situación, en un contexto donde cada dato puede resultar determinante.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-presenta-informe-detallado-sobre-desaparecidos-avances-retos-y-estrategias-OO19710428

DATOS CURIOSOS

· Carmiña Castro construyó su negocio principalmente a través de redes sociales

· Su marca “Rosa Dely” se especializaba en productos personalizados para eventos

· Compartía videos del proceso de elaboración, lo que fortaleció su comunidad digital

· El Protocolo Alba se activa exclusivamente en casos de mujeres desaparecidas

· Su caso se difundió rápidamente gracias al apoyo de colectivos y usuarios en línea

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desaparecidas

Localizaciones


Culiacán

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
En redes sociales se ofertan propiedades desde los 455 mil pesos, pero normalmente están sujetas a procedimientos legales.

‘Vas a comprar una pesadilla’: alerta AMPI Saltillo por riesgos al comprar casas en remate
El sexting consiste en enviar, recibir o compartir mensajes, fotos o videos de contenido erótico, sexual o pornográfico a través de dispositivos móviles.

Coahuila: Pese a Ley Olimpia, incrementan casos de sexting
El costo de la transición es el principal motivo que aluden las empresas para no emprender una estrategia.

Falta a 72% de empresas en México plan para reducir jornada laboral
Algodoneros de Unión Laguna respondió en Saltillo y venció 6-2 a Saraperos en el Estadio Francisco I. Madero, durante un Juego con Causa a beneficio del DIF Coahuila.

Algodoneros se impone a Saraperos en Saltillo durante el Juego con Causa 2026 del DIF Coahuila
Guns n’ Roses, los Fabulosos Cadillacs y Simple Plan encienden el Pal’ Norte

Guns n’ Roses, los Fabulosos Cadillacs y Simple Plan encienden el Pal’ Norte
Kimi Antonelli celebró en Suzuka una victoria histórica que lo convirtió en el líder más joven del Mundial de Fórmula 1, confirmando su explosivo arranque en la temporada 2026.

Kimi Antonelli hace historia en el GP de Japón 2026: ¿Qué pasó con Checo Pérez en Suzuka?
Proceso. La industria del entretenimiento enfrenta incertidumbre ante una operación que podría generar miles de despidos.

Eva Longoria alerta sobre despidos por fusión entre Warner y Paramount
Te explicamos cómo observar este fenómeno astronómico a simple vista y qué significa.

Luna Rosa 2026 en México: cuándo verla y cómo disfrutarla sin telescopio