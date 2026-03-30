¿Quién es Carmiña Castro?... repostera y creadora de contenido desaparecida en Culiacán

Carmiña era conocida por su emprendimiento “ Rosa Dely ”, un negocio enfocado en la elaboración de postres personalizados. Su trabajo incluía pasteles decorados , dulces temáticos y productos diseñados para celebraciones, lo que le permitió construir una base de clientes principalmente a través de redes sociales.

La desaparición de Carmiña Miroslava Castro Salazar , una joven de 29 años, ha encendido las alertas en Culiacán , Sinaloa , donde autoridades y colectivos ciudadanos mantienen activa su búsqueda. Dedicada a la repostería y a la creación de contenido, su caso ha generado preocupación por las circunstancias en las que fue vista por última vez.

En sus plataformas digitales compartía parte de su proceso creativo, desde la preparación hasta la presentación final de sus productos. Esta cercanía con su audiencia la convirtió en una figura reconocida dentro de su comunidad. “Su contenido reflejaba dedicación y detalle en cada pieza”, comentan usuarios que seguían su trabajo.

DESAPARICIÓN Y ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO ALBA

De acuerdo con reportes oficiales, la desaparición ocurrió la tarde del 29 de marzo, cuando la joven fue interceptada por hombres armados en una zona del norte de la ciudad. Testigos señalaron que fue obligada a subir a un vehículo que posteriormente abandonó el lugar.

El incidente se registró en un área con actividad comercial, lo que provocó alarma entre quienes se encontraban en las inmediaciones. Tras el reporte, autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en el que participan distintas corporaciones de seguridad.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda y activó el Protocolo Alba, mecanismo utilizado en casos de mujeres no localizadas. En el documento oficial se advierte: “Se considera que su integridad está en riesgo”, lo que refuerza la urgencia de localizarla.

SIN AVANCES CONFIRMADOS EN LA INVESTIGACIÓN

Hasta el momento, no se ha confirmado el paradero de Carmiña Castro, ni se han dado a conocer avances concretos en la investigación. Las autoridades mantienen abiertas las líneas de contacto para recibir información que pueda contribuir a su localización.

La ficha oficial detalla características físicas que podrían facilitar su identificación. Se indica que mide aproximadamente 1.70 metros y cuenta con tatuajes distintivos en diversas partes del cuerpo, elementos considerados clave dentro de la búsqueda.

Mientras tanto, colectivos ciudadanos y usuarios en redes sociales han amplificado la difusión del caso, compartiendo la información con la intención de ampliar el alcance. La incertidumbre persiste en torno a su situación, en un contexto donde cada dato puede resultar determinante.