Caso Ayotzinapa: Gobierno presenta 4 nuevas líneas de investigación a 12 años de la desaparición de los 43

Las autoridades mexicanas abrieron cuatro nuevas rutas de investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa . Tras revisar miles de documentos, testimonios e historiales telefónicos, el Gobierno de México presentó los avances recientes para esclarecer lo ocurrido en septiembre de 2014.

El rastreo de llamadas posteriores a la desaparición es una de las prioridades principales. Los peritos analizan la actividad registrada en los celulares de los estudiantes días después de los hechos. Esta revisión busca ubicar las últimas coordenadas geográficas de los aparatos y rastrear con quiénes tuvieron comunicación.

PRESUNTO VÍNCULO ENTRE FUNCIONARIOS Y CRIMEN ORGANIZADO

Los vínculos entre funcionarios y el crimen organizado están bajo estrecha revisión. La investigación apunta a delinear la red de complicidad entre policías locales, servidores públicos e integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos. Además, las autoridades investigan la ocultación deliberada de videos clave en el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.

Diligencias en el SEMEFO y funerarias de Iguala permitieron recuperar 23 indicios óseos. Los investigadores realizaron inspecciones en la morgue local y en establecimientos funerarios privados para verificar si existió el procesamiento o incineración irregular de cuerpos. Los fragmentos y muestras biológicas localizados ya están en laboratorios periciales para su identificación genética.