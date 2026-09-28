Caso Ayotzinapa: Gobierno presenta 4 nuevas líneas de investigación a 12 años de la desaparición de los 43
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Indagan uso posterior de teléfonos, red de nexos con Guerreros Unidos y hallazgo de 23 restos biológicos en funerarias y el SEMEFO de Iguala.
Las autoridades mexicanas abrieron cuatro nuevas rutas de investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Tras revisar miles de documentos, testimonios e historiales telefónicos, el Gobierno de México presentó los avances recientes para esclarecer lo ocurrido en septiembre de 2014.
El rastreo de llamadas posteriores a la desaparición es una de las prioridades principales. Los peritos analizan la actividad registrada en los celulares de los estudiantes días después de los hechos. Esta revisión busca ubicar las últimas coordenadas geográficas de los aparatos y rastrear con quiénes tuvieron comunicación.
PRESUNTO VÍNCULO ENTRE FUNCIONARIOS Y CRIMEN ORGANIZADO
Los vínculos entre funcionarios y el crimen organizado están bajo estrecha revisión. La investigación apunta a delinear la red de complicidad entre policías locales, servidores públicos e integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos. Además, las autoridades investigan la ocultación deliberada de videos clave en el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.
Diligencias en el SEMEFO y funerarias de Iguala permitieron recuperar 23 indicios óseos. Los investigadores realizaron inspecciones en la morgue local y en establecimientos funerarios privados para verificar si existió el procesamiento o incineración irregular de cuerpos. Los fragmentos y muestras biológicas localizados ya están en laboratorios periciales para su identificación genética.
Las familias de las víctimas mantienen la exigencia de abrir los archivos militares. Aunque el informe gubernamental detalla nuevos hallazgos, representantes de las familias señalaron que estos avances no deben desviar la atención del ejército. La prioridad de los padres sigue siendo el acceso total a los expedientes del Ejército Mexicano y la localización con vida de los 43 normalistas.