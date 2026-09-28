No está cerrada la investigación por caso Ayotzinapa, asegura Sheinbaum

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    No está cerrada la investigación por caso Ayotzinapa, asegura Sheinbaum
    Dijo que ellos ya conocen el contenido del documento: “No se va a informar nada que no se les haya informado a ellos”. Cuartoscuro

La Presidenta informó que familiares de los normalistas no fueron convocados a la presentación del informe de la FGR

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa no fueron convocados a la presentación del informe por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), sin embargo, afirmó que ellos conocen el contenido del documento.

“Es una conferencia de prensa, un informe público, pero lo que se va a informar el día de hoy es exactamente lo mismo que se les informó en la última reunión en donde estuve presente (con los padres de los 43), no hay nada nuevo”, explicó durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.

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“Ellos ya conocen el informe. No se va a informar nada que no se les haya informado a ellos. Lo único que se va a informar es lo que ellos ya conocen”, dijo.

“Tenemos relación con ellos, tanto a través de la Subsecretaría de Gobernación, de Derechos Humanos, de la Comisión Especial como de la Fiscalía General de la República, incluso para algunas solicitudes particulares los atendemos personalmente”, agregó.

¿QUÉ DIJO SHEINBAUM RESPECTO AL REGRESO DEL GIEI?

Con respecto al regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la mandataria sostuvo que “ya no existe”.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos disolvió el GIEI y como tal ya no existe. Estamos en contacto, pero tiene sus limitaciones, personas que pertenecieron al GIEI”, mencionó.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la presentación del Informe del Caso Ayotzinapa con nuevas líneas de investigación, este lunes 28 de septiembre a las 13:00 horas en la Secretaría de Gobernación (Segob).

ASEGURA SHEINBAUM QUE NO ESTÁ CERRADA LA INVESTIGACIÓN

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que “no está cerrada la investigación” y pidió al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Arturo Medina Padilla, asistir mañana al Salón Tesorería para aclarar dudas después de la presentación, a 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes.

“Se van a presentar hoy las líneas de investigación a partir de nuevos mecanismos, nuevas metodologías de investigación que no habían sido utilizadas, de las propias carpetas de investigación y de los teléfonos que se utilizaron en ese momento esa noche.

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“Y posteriormente a dónde han llevado esas investigaciones, eso es lo que se va a presentar el día de hoy, por supuesto no está cerrada la investigación sino cuáles son los nuevos elementos y a dónde están llevando esos elementos”, mencionó.

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