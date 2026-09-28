Marcha del 28S en CDMX: Mujeres exigen despenalización del aborto en 7 estados

La marcha del 28S movilizó a cientos de mujeres en el Centro Histórico de la Ciudad de México para exigir aborto legal, seguro y gratuito en todo el territorio nacional. Las manifestantes avanzaron sobre la calle 5 de Mayo en esquina con Bolívar en su trayecto hacia el Zócalo capitalino. La movilización formó parte de las actividades del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro .

La exigencia principal de la protesta es la despenalización del aborto en al menos siete estados del país donde aún no se ha legislado al respecto. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró unánimemente inconstitucional la criminalización del aborto a nivel federal, diversos códigos penales locales siguen sin adaptar sus leyes. Ante esto, los colectivos reclaman homologar la ley para garantizar el derecho a decidir sin importar el estado donde viva la mujer.

El avance de los contingentes transcurrió de forma pacífica a lo largo de las vialidades del primer cuadro de la ciudad. Las participantes lucieron prendas oscuras junto con paliacates y pañuelos en color verde y morado, símbolos de la lucha feminista. Durante el recorrido se aplicaron cortes a la circulación vehicular por parte de elementos de tránsito.