Caso Ayotzinapa: trasladan a Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, a El Altiplano

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    Caso Ayotzinapa: trasladan a Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, a El Altiplano
    Ángel "N", ex gobernador de de Guerrero, fue detenido luego de una reciente investigación por parte de la FGR que lo implican por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los normalistas de Ayotzinapa. FGR/CUARTOSCURO

FGR afirma que es señalado por ocultar evidencia que permitieran conocer el paradero de los estudiantes

El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, -detenido por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa- fue ingresado al penal de máxima seguridad de ‘El Altiplano’, localizado en el Estado de México. Presuntamente, ordenó desaparecer toda la información relacionada con el caso de los 43 normalistas.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a Aguirre Rivero en la colonia Cedros, del municipio de Tepotzotlán, Estado de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caso-ayotzinapa-fgr-detiene-a-exgobernador-de-guerrero-angel-aguirre-por-presunto-ocultamiento-de-evidencias-IA22667539

Esto es cerca de la caseta de cobro de autopista México -Querétaro, indica este registro. Al momento de su detención vestía pantalón de mezclilla color azul, playera tipo polo color verde, chamarra color azul marino y tenis color azul marino.

Así como que fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 1 para ser puesto a disposición del juez del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, que giró la orden de aprehensión en su contra por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia.

Con lo anterior, suman dos exgobernadores presos en el Cefereso de ‘El Altiplano’ , con la captura del exmandatario de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, hace una semana.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rechazan-creacion-de-comision-de-la-verdad-en-caso-ayotzinapa-GM22482598

OCULTÓ INFORMACIÓN DEL CASO AYOTZINAPA

Cabe destacar que el exfuncionario fue detenido ante el nuevo modelo de investigación emprendido por los hechos del 27 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa, Guerrero.

A raíz de estas indagatorias, la Fiscalía General de la República (FGR) afirma que el exgobernador de Guerrero estaría señalado por oculta evidencia que permitieran conocer el paradero de los estudiantes.

La fiscal General de la República, Ernestina Godoy, destacó que tras un “reanálisis profundo, exhaustivo y detallado de las actuaciones existentes sobre la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa”, determinando así que exista evidencia para acreditar la responsabilidad de Aguirre en los hechos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ernestina-godoy-detalla-pruebas-contra-angel-aguirre-por-desaparicion-de-los-43-normalistas-de-ayotzinapa-FB22676443

“Acreditó con plena evidencia y apego al debido proceso la posible participación de Ángel N., exgobernador del estado de Guerrero, en la destrucción de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes”, señaló la fiscal basado en dos declaraciones de testigos protegidos que aportaron información en 2026 sobre el ocultamiento de grabaciones.

Godoy expuso que el entonces Gobernador exigió a funcionarios eliminar las grabaciones en las inmediaciones del Palacio de Justicia de la noche del 26 de septiembre de 2014.

Finalmente, Ernestina Godoy aseguró que la FGR continuará informando a las familias de los 43 estudiantes y a la sociedad conforme lo permita el debido proceso: “no nos detendremos hasta conocer la verdad de los hechos. Lo reitero, donde haya impunidad habrá investigación y donde haya crimen habrá consecuencias”.

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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