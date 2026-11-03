Caso Carlos Manzo: nuevo audio revela posible segundo tirador en el asesinato de Uruapan

Un mensaje de voz atribuido a Ramiro Hernández Silva, alias “El Jaguar”, revela que un segundo adolescente habría disparado contra Carlos Manzo Rodríguez durante el atentado ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en el centro de Uruapan, Michoacán. La grabación, revelada por Milenio un año después del homicidio, plantea nuevas interrogantes sobre la participación de otras personas y el número de armas utilizadas durante el ataque.

La noche del crimen, mientras cientos de personas recorrían el Festival de las Velas, el entonces alcalde recibió seis disparos en un lapso de 13 segundos. Víctor Manuel, de 17 años, fue identificado como el autor material del homicidio y murió en el lugar después de ser abatido por los escoltas del edil.

Sin embargo, en el audio difundido por Milenio, “El Jaguar” relata que otro joven involucrado en el ataque también habría accionado un arma contra el exalcalde. AUDIO SEÑALA QUE UN SEGUNDO ADOLESCENTE HABRÍA DISPARADO CONTRA CARLOS MANZO El mensaje de voz fue enviado por Ramiro Hernández Silva, “El Jaguar”, a Jorge Armando García, conocido como “El Licenciado”, identificado como responsable de la célula que ejecutó el atentado. En la grabación, Hernández Silva cuenta lo que supuestamente le relató un segundo joven que participó en la agresión: “Ahorita estaba hablando con el otro morro, con el más morrillo, y dice ese güey que él todavía le dejó caer otros dos balazos, pues”. De acuerdo con la información publicada por Milenio, el adolescente al que se refiere “El Jaguar” es Josué Fernando, de 16 años, quien habría sido reclutado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un centro de rehabilitación. El joven acompañaba a Víctor Manuel, de 17 años, señalado como el autor material del asesinato. A diferencia de este último, Josué Fernando habría conseguido escapar del lugar. “Se echó a correr, por eso andaba bien alterado por allá, perdido entre la gente; por eso quiere que lo saquen”, agregó Hernández Silva en el mensaje. No obstante, “El Jaguar” reconoció que desconocía si los dos disparos adicionales alcanzaron a Manzo. “No me dijo si se los pegó o no”, expresó. Por lo tanto, la grabación contiene el relato de un presunto participante, pero no confirma por sí misma que esos impactos hayan alcanzado al entonces presidente municipal.

¿CUÁNTAS ARMAS SE UTILIZARON EN EL ASESINATO DE CARLOS MANZO? El contenido del audio también vuelve a colocar bajo revisión las versiones sobre el arma utilizada durante el atentado y la intervención de los escoltas. La versión oficial sostiene que el mismo armamento con el que fue asesinado Carlos Manzo fue utilizado por el escolta Demetrio Cruz para abatir a Víctor Manuel segundos después. Sin embargo, durante una audiencia, la defensa de Cruz argumentó que su representado utilizó su propia arma para someter al adolescente. De acuerdo con ese planteamiento, en la escena habrían existido al menos dos armas distintas. El juez desechó ese argumento y mantuvo la versión de una sola arma. Por otra parte, las pruebas balísticas presentadas por la Fiscalía relacionaron ese armamento con otros dos ataques registrados previamente en Uruapan: uno ocurrido en una barbería el 16 de octubre de 2025 y otro en un bar seis días después. La nueva grabación no establece cuántas armas se utilizaron durante el homicidio, pero incorpora el testimonio atribuido a un segundo adolescente que habría disparado contra el exalcalde. EL JAGUAR REPORTÓ EL ATENTADO MEDIANTE MENSAJES CIFRADOS Las comunicaciones relacionadas con el asesinato se realizaron a través de Threema, una aplicación de mensajería cifrada. Según la información difundida por Milenio, desde ese canal “El Jaguar” coordinó el ataque y reportó en tiempo real la captura del tirador, así como los intentos por reanimar a Carlos Manzo. Una semana antes del homicidio, Hernández Silva también había hablado con su esposa, identificada como Paulina, quien se encontraba en la Ciudad de México. En esa conversación, le describió que buscaban a una persona para realizar lo que llamó un “trabajo suicida”. En el mensaje se escucha: “También que necesito jalar gente para la operativa. Vale verga. Y luego también mencionaron que poner unas mantas y el trabajo ese del menso: buscar a alguien que se aviente el trabajo suicida, a ver cómo le hacemos”. Paulina respondió: “No manches, pues a chingarle, mi vida, no queda de otra”. Meses después del asesinato, la mujer acudió ante la Fiscalía estatal para entregar una carta en la que su esposo confesaba su participación en el crimen, junto con otras pruebas. EL R1 FUE SEÑALADO COMO AUTOR INTELECTUAL DEL ASESINATO En julio de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, identificado como líder de “Los R’s”, una célula vinculada con el CJNG. El funcionario lo señaló como presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo. De acuerdo con la explicación del gobierno federal, el asesinato habría sido una represalia por los operativos de seguridad que el entonces alcalde encabezaba en Uruapan. “Lo que refieren varias entrevistas y declaraciones es que ellos sentían una provocación del presidente municipal hacia el grupo criminal”, declaró García Harfuch al informar sobre la captura.

FISCALÍA MANTIENE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ASESINATO DE CARLOS MANZO En agosto de 2026, la Fiscalía General del Estado de Michoacán reactivó una línea de investigación relacionada con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, por sus presuntos vínculos con Samuel García Rivero, exdirector de Protocolo del Ayuntamiento. García Rivero es uno de los detenidos señalados por presuntamente filtrar la agenda de Carlos Manzo al CJNG. La investigación sobre la posible participación de otras personas continúa abierta. De acuerdo con la Fiscalía estatal, el caso acumula más de 34 personas detenidas y registra un avance declarado del 90 por ciento.