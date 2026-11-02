Juan Daniel Manzo acusa a Grecia Quiroz de ocultar información sobre el asesinato de Carlos Manzo
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El hermano de Carlos Manzo cuestionó el paradero de sus celulares y pidió aclarar por qué no están en la carpeta de investigación, a un año del homicidio
Juan Daniel Manzo, subsecretario de Gobierno de Michoacán y hermano del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, acusó a la presidenta municipal Grecia Quiroz de no proporcionar información clave para esclarecer el homicidio ocurrido hace un año.
Entre sus principales cuestionamientos está el paradero de los teléfonos celulares de la víctima, que, afirmó, todavía no forman parte de la carpeta de investigación.
En entrevista con Grupo Fórmula, el funcionario rechazó la versión de que Carlos Manzo habría entregado sus dispositivos al secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento antes de ser asesinado.
“Eso es una total mentira que me parece ocupa explicaciones, certezas dentro de la carpeta de investigación”, declaró.
Juan Daniel Manzo argumentó que su hermano recibió siete disparos y uno más en la boca, por lo que consideró imposible que hubiera entregado los teléfonos en esas condiciones. Por ello, pidió aclarar cómo se obtuvieron los dispositivos y quién tomó la decisión sobre su resguardo.
JUAN DANIEL MANZO CUESTIONA EL MANEJO DE LOS CELULARES DE CARLOS MANZO
El subsecretario sostuvo que los teléfonos celulares de su hermano siguen fuera de la carpeta de investigación y cuestionó que la alcaldesa haya señalado que únicamente entregará el dispositivo a la Fiscalía General de la República (FGR).
Grecia Quiroz ha insistido en que se trata solamente de un teléfono y que su entrega corresponde a la autoridad federal. Sin embargo, Juan Daniel Manzo consideró que la explicación no resuelve las dudas sobre el manejo de los dispositivos.
El funcionario también cuestionó qué otros elementos podrían no haberse incorporado a las indagatorias y pidió que se informe quiénes participaron en las decisiones relacionadas con los teléfonos.
“No ha sido sincera con los elementos que están a su alcance para que se esclarezca el homicidio”, afirmó sobre la presidenta municipal.
¿QUÉ FALTA POR ESCLARECER EN EL ASESINATO DE CARLOS MANZO?
A un año del homicidio, las investigaciones han derivado en la detención de 34 personas relacionadas con el caso. De acuerdo con el vicefiscal Israel Vega Rodríguez, el avance de las indagatorias es del 90%, aunque la carpeta permanece abierta.
Juan Daniel Manzo señaló que existe cierta claridad sobre el móvil del ataque, pero consideró que todavía hay preguntas sobre la participación de otras personas y posibles vínculos dentro del gobierno municipal.
En particular, exigió esclarecer quiénes más colaboraron con “El Brilloso” y “El Vikingo”, dos de los implicados en el homicidio, así como determinar si hubo funcionarios municipales involucrados.
“Esperemos a ver qué más nos oculta, cómo ha ocultado incluso la defensa de los escoltas y muchas cosas más”, expresó.
El subsecretario también mencionó que varios de los detenidos tenían vínculos con el gobierno municipal o con el Movimiento Independiente del Sombrero. No obstante, dijo esperar que Grecia Quiroz no haya tenido participación en el crimen, aunque sostuvo que las contradicciones que atribuye a la alcaldesa mantienen abiertas sus dudas sobre el manejo del caso.
“Tengo que priorizar entre que se esclarezca el homicidio de mi hermano o callar ante esto y fingir una sana convivencia con ella”, agregó.
JUAN MANZO LLAMA A LA MARCHA POR LA PAZ EN URUAPAN “LA MARCHA DE LA TRAICIÓN”
Las diferencias entre Juan Daniel Manzo y Grecia Quiroz también se hicieron evidentes durante la movilización por la paz y la justicia realizada en Uruapan, donde la alcaldesa encabezó a simpatizantes del Movimiento del Sombrero.
La marcha tuvo como objetivo exigir un alto a la violencia que afecta a Michoacán y justicia por el asesinato del exalcalde. Sin embargo, el subsecretario de Gobierno criticó la movilización y la calificó como “La Marcha de la Traición”.
Juan Daniel Manzo también cuestionó el rumbo del Movimiento Independiente del Sombrero, actualmente encabezado por Grecia Quiroz. Afirmó que la organización perdió su esencia después de la muerte de su hermano y sostuvo que Carlos Manzo no compartía los principios de derecha que, desde su perspectiva, ahora buscan asociarse con la figura del exalcalde.
GRECIA QUIROZ RECUERDA A CARLOS MANZO DURANTE EL FESTIVAL DE LAS VELAS
En medio de los señalamientos, Grecia Quiroz participó en el tradicional Festival de las Velas de Uruapan, durante el recorrido de encendido que se realiza cada año en el municipio.
La alcaldesa explicó que decidió participar pese a que algunas personas le recomendaron no hacerlo por motivos de seguridad. A través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook, señaló que tenía un compromiso moral relacionado con su esposo, quien no pudo completar el recorrido durante la edición anterior.
“El día de ayer se hizo el encendido de las velas como tradicionalmente se hace en nuestra bella ciudad de Uruapan. Decidí hacer ese recorrido muy por encima de que mucha gente me decía que no lo hiciera, que me cuidara, pero tenía un compromiso moral, porque Carlos el año pasado no pudo terminar ese recorrido”, escribió.
Quiroz también recordó que el asesinato ocurrió precisamente en el lugar y a la hora en que se desarrollaba esa actividad. Describió su participación como un momento doloroso, aunque señaló que el recorrido también representa esperanza para la historia de Uruapan.
Mientras continúan las investigaciones por el homicidio de Carlos Manzo, los señalamientos de su hermano mantienen el foco en los teléfonos celulares de la víctima, la posible participación de funcionarios municipales y los elementos que todavía faltan por esclarecer en la carpeta.