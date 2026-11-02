Juan Daniel Manzo acusa a Grecia Quiroz de ocultar información sobre el asesinato de Carlos Manzo

Entre sus principales cuestionamientos está el paradero de los teléfonos celulares de la víctima, que, afirmó, todavía no forman parte de la carpeta de investigación.

Juan Daniel Manzo, subsecretario de Gobierno de Michoacán y hermano del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, acusó a la presidenta municipal Grecia Quiroz de no proporcionar información clave para esclarecer el homicidio ocurrido hace un año.

En entrevista con Grupo Fórmula, el funcionario rechazó la versión de que Carlos Manzo habría entregado sus dispositivos al secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento antes de ser asesinado.

“Eso es una total mentira que me parece ocupa explicaciones, certezas dentro de la carpeta de investigación”, declaró.

Juan Daniel Manzo argumentó que su hermano recibió siete disparos y uno más en la boca, por lo que consideró imposible que hubiera entregado los teléfonos en esas condiciones. Por ello, pidió aclarar cómo se obtuvieron los dispositivos y quién tomó la decisión sobre su resguardo.

JUAN DANIEL MANZO CUESTIONA EL MANEJO DE LOS CELULARES DE CARLOS MANZO

El subsecretario sostuvo que los teléfonos celulares de su hermano siguen fuera de la carpeta de investigación y cuestionó que la alcaldesa haya señalado que únicamente entregará el dispositivo a la Fiscalía General de la República (FGR).

Grecia Quiroz ha insistido en que se trata solamente de un teléfono y que su entrega corresponde a la autoridad federal. Sin embargo, Juan Daniel Manzo consideró que la explicación no resuelve las dudas sobre el manejo de los dispositivos.

El funcionario también cuestionó qué otros elementos podrían no haberse incorporado a las indagatorias y pidió que se informe quiénes participaron en las decisiones relacionadas con los teléfonos.

“No ha sido sincera con los elementos que están a su alcance para que se esclarezca el homicidio”, afirmó sobre la presidenta municipal.

¿QUÉ FALTA POR ESCLARECER EN EL ASESINATO DE CARLOS MANZO?

A un año del homicidio, las investigaciones han derivado en la detención de 34 personas relacionadas con el caso. De acuerdo con el vicefiscal Israel Vega Rodríguez, el avance de las indagatorias es del 90%, aunque la carpeta permanece abierta.

Juan Daniel Manzo señaló que existe cierta claridad sobre el móvil del ataque, pero consideró que todavía hay preguntas sobre la participación de otras personas y posibles vínculos dentro del gobierno municipal.

En particular, exigió esclarecer quiénes más colaboraron con “El Brilloso” y “El Vikingo”, dos de los implicados en el homicidio, así como determinar si hubo funcionarios municipales involucrados.

“Esperemos a ver qué más nos oculta, cómo ha ocultado incluso la defensa de los escoltas y muchas cosas más”, expresó.

El subsecretario también mencionó que varios de los detenidos tenían vínculos con el gobierno municipal o con el Movimiento Independiente del Sombrero. No obstante, dijo esperar que Grecia Quiroz no haya tenido participación en el crimen, aunque sostuvo que las contradicciones que atribuye a la alcaldesa mantienen abiertas sus dudas sobre el manejo del caso.

“Tengo que priorizar entre que se esclarezca el homicidio de mi hermano o callar ante esto y fingir una sana convivencia con ella”, agregó.