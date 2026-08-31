Caso Dianna: vinculan a proceso a Alan Gael “N” por el feminicidio de la joven en La Marquesa

La investigación por el feminicidio de Dianna Rivera Romero, una estudiante de ingeniería de 18 años, dio un nuevo giro luego de que un juez determinara vincular a proceso a Alan Gael “N”, identificado por las autoridades como conocido de la joven. La resolución judicial fue obtenida tras las indagatorias realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que permitieron establecer una línea de investigación en contra del joven, quien fue detenido y posteriormente ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma.

El acusado permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa mientras avanza el proceso judicial. ¿Qué pasó con Dianna Rivera Romero? De acuerdo con las investigaciones de la FGJEM, el 20 de agosto Dianna salió de su comunidad, San Mateo Otzacatipan, con dirección al centro de Toluca. Ese día se habría reunido con Alan Gael “N” y ambos permanecieron en la colonia Pedregal de Guadalupe Hidalgo, en Ocoyoacac. Las autoridades señalan que durante ese periodo el ahora investigado presuntamente habría agredido a la joven en la cabeza, provocándole la muerte, para después abandonar el lugar. Al día siguiente, familiares de Dianna acudieron ante la Fiscalía para reportar su desaparición. Ante la falta de noticias sobre su paradero, también se organizaron movilizaciones para exigir que las autoridades intensificaran su búsqueda.

Encuentran el cuerpo de la joven cerca de La Marquesa La madrugada del 23 de agosto, el cuerpo de Dianna fue localizado en un área boscosa de la colonia Pedregal de Guadalupe Hidalgo, en las inmediaciones de La Marquesa, municipio de Ocoyoacac. Los primeros reportes señalaban que presentaba signos de violencia y que tenía las manos sujetas hacia la espalda. Personal especializado en la investigación de feminicidios acudió al lugar para preservar la escena y recabar indicios que posteriormente fueron incorporados a la carpeta de investigación. Fiscalía tendrá cuatro meses para continuar las indagatorias Tras la detención de Alan Gael “N”, el Ministerio Público presentó ante un juez los elementos obtenidos durante la investigación. El órgano jurisdiccional determinó vincularlo a proceso por el delito de feminicidio y estableció un periodo de cuatro meses para realizar la investigación complementaria. Durante este tiempo, el acusado permanecerá recluido en el penal de Lerma. La FGJEM señaló que, en caso de que se determine su responsabilidad mediante una sentencia firme, podría enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión. No obstante, mientras el proceso continúa, Alan Gael “N” debe ser considerado inocente hasta que exista una resolución judicial definitiva.

El caso permanece bajo investigación de las autoridades mexiquenses para esclarecer completamente las circunstancias del asesinato de Dianna y determinar las responsabilidades correspondientes.

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