Madres buscadoras encuentran cuerpo de jovencita entre la basura, Edomex
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Fue su pie desnudo entre los montones de basura lo que llamó la atención y alertó su descubrimiento
Integrantes del Colectivo Feminista Ehécatl descubrieron el cuerpo de una jovencita sobre montones de basura y lodo, esto en Texcoco, límites con Chimalhuacán y Nezahualcóyotl. Fue su pie izquierdo desnudo lo que sobresalía y llamó la atención a la distancia.
El descubrimiento fue realizar por integrantes del colectivo feminista, quienes entre montones de basura, percibieron el pie desnudo de la menor. El área donde la encontraron es conocida como “El Triángulo de las Bermudas”, y se encuentra a un costado del Circuito Exterior Mexiquense, kilómetro 55 con dirección a Ecatepec, donde la señal de teléfonos celulares puede ser escasa o deficiente.
Se estima que la víctima tendría de entre 18 a 20 años de edad, llevaba puesto un pantalón de mezclilla azul, una sudadera de color oscuro, tenis rojos con suela negra y una pequeña mochila, la cual también destacó al encontrar, pues aún la llevaba puesta.
Se estima que el cadáver fue abandonado hace no más de dos semanas, aunque el grado de descomposición era mínimo, por el lugar donde la encontraron, el rostro ya se encontraba agusanado.
El reporte del hallazgo habría sido realizado el pasado viernes de forma anónima, mismo que hizo que se llevara a cabo su búsqueda por parte de las integrantes del colectivo.
Después de la exposición del caso mediante redes sociales, elementos de la Guardia Nacional arribaron al sitio y resguardaron la zona en espera de los servicios periciales. Hasta el momento se desconoce su identidad o presuntos responsables.