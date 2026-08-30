Madres buscadoras encuentran cuerpo de jovencita entre la basura, Edomex

Integrantes del Colectivo Feminista Ehécatl descubrieron el cuerpo de una jovencita sobre montones de basura y lodo, esto en Texcoco, límites con Chimalhuacán y Nezahualcóyotl. Fue su pie izquierdo desnudo lo que sobresalía y llamó la atención a la distancia.

El descubrimiento fue realizar por integrantes del colectivo feminista, quienes entre montones de basura, percibieron el pie desnudo de la menor. El área donde la encontraron es conocida como “El Triángulo de las Bermudas”, y se encuentra a un costado del Circuito Exterior Mexiquense, kilómetro 55 con dirección a Ecatepec, donde la señal de teléfonos celulares puede ser escasa o deficiente.