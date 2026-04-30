Caso Raúl Rocha es solo el principio: Cámara de Representantes de EU

Indicó que “desde Nicolás Maduro hasta Rubén Rocha Moya, si estás implicado en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, te haremos rendir cuentas” . Agregó que “los días de impunidad para los narcoterroristas han terminado”.

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos posteó en X que el caso del Departamento de Justicia contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, “es sólo el principio”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó el jueves con firmeza a la acusación por narcotráfico de Estados Unidos contra el gobernador del estado de Sinaloa y afirmó que dejará en manos de la Fiscalía General la decisión sobre cómo proceder en el controversial caso que ha desatado nuevas tensiones con Washington.

En su conferencia matutina Sheinbaum indicó que si la Fiscalía General recibe “pruebas contundentes e irrefutables” o si en su investigación encuentra elementos constitutivos de un delito “deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción” para tramitar la detención y extradición del gobernador y de otros nueve funcionarios mexicanos.

El proceso iniciado en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya —el funcionario de mayor rango entre los acusados— por presuntos vínculos con el narcotráfico ha desatado nuevas fricciones entre México y la administración de Donald Trump.