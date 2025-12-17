Caso Ximena Guzmán y José Muñoz: giran órdenes de aprehensión contra 6 sospechosos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó avances relevantes sobre la investigación relacionada con el asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega. Las víctimas se desempeñaban como secretaria particular y coordinador de asesores de Clara Brugada Molina. El crimen ocurrió el 20 de mayo de 2025 sobre Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez. TE PUEDE INTERESAR: Revelan nuevo video de los tres presuntos atacantes de Ximena Guzmán y José Muñoz

SEIS DETENIDOS YA CUENTAN CON ÓRDENES DE APREHENSIÓN POR HOMICIDIO Durante una conferencia de prensa realizada el 15 de diciembre, la fiscal general Bertha Alcalde Luján dio a conocer que seis de las 13 personas detenidas hasta el momento ya cuentan con órdenes de aprehensión por el delito de homicidio. Las personas señaladas son Francisco “N”, Abraham “N”, Jesús “N”, Arlette “N”, Nery “N” y Norma “N”. Esta última también es investigada por su presunta participación en el delito de asociación delictuosa, vinculada directamente al doble asesinato de los funcionarios capitalinos. La fiscal explicó que, conforme avanzaron las indagatorias, fue posible robustecer las acusaciones y obtener los elementos jurídicos necesarios para reclasificar los delitos. INVESTIGACIÓN CONTINÚA EN DESARROLLO; MANTIENEN INFORMACIÓN RESERVADA Bertha Alcalde subrayó que la investigación no se ha detenido desde el día de los hechos y recalcó la importancia de mantener el sigilo para no comprometer las diligencias en curso. Recordó que, en una primera etapa, algunas de las personas detenidas fueron vinculadas a proceso por delitos distintos, entre ellos contra la salud y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, precisó que el desarrollo de la investigación permitió integrar mayores pruebas que derivaron en las órdenes de aprehensión por homicidio.

TRECE PERSONAS HAN SIDO DETENIDAS POR EL ASESINATO DE XIMENA GUZMÁN Y JOSÉ MUÑOZ De acuerdo con la información oficial proporcionada por la FGJCDMX, suman 13 personas detenidas por su presunta relación con el caso. No obstante, hasta el momento no se ha informado la detención del autor material de los disparos, ni se ha determinado de manera oficial el móvil del ataque. Desde las primeras horas posteriores al crimen, las autoridades calificaron el hecho como un ataque directo y planeado, dada la forma en que se llevó a cabo. CATEOS EN TLALPAN PERMITEN IDENTIFICAR A NUEVOS SOSPECHOSOS En paralelo, reportes periodísticos citados por la revista Proceso señalan que, como resultado de cateos realizados el 25 de noviembre de 2025, fueron identificados cuatro nuevos presuntos sospechosos. Los operativos se llevaron a cabo en domicilios ubicados en San Miguel Topilejo y Parres, en la alcaldía Tlalpan, donde las autoridades identificaron a Wendy “N”, Isaí “N”, Christopher “N” y Julio César “N” como personas de interés dentro de la investigación. Durante los cateos se aseguraron teléfonos celulares, documentos y tarjetas bancarias de diversas instituciones financieras, materiales que actualmente son analizados por el Ministerio Público como parte de las diligencias complementarias. ASÍ OCURRIÓ EL ATAQUE DEL 20 DE MAYO CONTRA DE XIMENA GUZMÁN Y JOSÉ MUÑOZ El ataque se registró la mañana del 20 de mayo, cuando Ximena Guzmán Cuevas se detuvo en su vehículo para recoger a José Muñoz Vega. En ese momento, un hombre armado se aproximó y abrió fuego con un arma calibre nueve milímetros, provocando la muerte de ambos funcionarios en el lugar. El crimen ocurrió sobre Calzada de Tlalpan, una de las principales vialidades del sur de la capital, lo que generó una amplia movilización policial y el inicio inmediato de las investigaciones.