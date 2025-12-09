Sexenio de AMLO ha sido el más letal de la historia en México: ONG

    Sexenio de AMLO ha sido el más letal de la historia en México: ONG
    De 25 a 30 años es el rango de edad con más fallecidos y representa al 84% de víctimas en edad adulta. FOTO: CUARTOSCURO

Señala informe de México Unido contra la Delincuencia más de 200 mil víctimas de homicidio dolosos, la cifra más alta obtenida

Con más de 200 mil víctimas de homicidio, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha sido el “más letal de la historia”, sostiene la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD).

En plena pandemia de COVID-19, el año con más muertes violentas fue 2020, con más de 36 mil.

“Fue el que tuvo el mayor registro histórico para estas víctimas, lo cual es bastante desalentador por la situación en la que nos encontrábamos todos”, apuntó la investigadora del MUCD, Daniela Osorio.

El rango de edad con más fallecidos fue de los 25 a los 30 años, que forman parte del 84 por ciento de las víctimas en edad adulta.

La organización alertó por un cambio de tendencia al alza tras el inicio del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en octubre de 2024, cuando se dio un repunte en la estadística por el conflicto entre grupos del crimen organizado en Sinaloa.

Sobre el pronóstico para 2025, alertaron que se esperará a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), aunque “en teoría tenemos menos homicidios”.

En ese contexto, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, los homicidios dolosos registran una caída del 37 por ciento entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, es decir, durante la administración de Sheinbaum.

MÁS DE 32 MIL EN 2024

Durante 2024 se registraron oficialmente 32 mil 65 homicidios, que representan un aumento del uno por ciento respecto al año previo (2023).

El “Atlas de Homicidios 2024” revela aumentos de 204 por ciento en la cifra de asesinatos en Tabasco, de 87 por ciento en Baja California y de 57 por ciento en Sinaloa, entidades con mayores incrementos.

Los datos recopilados por la organización revelan que en noviembre, 17 de los 32 estados tuvieron fuertes crecidas en homicidios, como fue el caso de Ciudad de México, Durango, Guanajuato y Jalisco, dijo Lisa Sánchez, directora ejecutiva de MUCD.

