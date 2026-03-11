Casos de sarampión en 2026 suman 6 mil 511

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 11 marzo 2026
    Casos de sarampión en 2026 suman 6 mil 511
    Los casos de sarampión acumulados en el país, en lo que va de 2026, ya superaron a los que se registraron durante todo 2025, de acuerdo con las cifras del Informe Diario del Brote de Sarampión del gobierno federal. EL UNIVERSAL

En el corte al 10 de marzo se contaban 6 mil 511 casos confirmados acumulados en 2026

Los casos de sarampión acumulados en el país, en lo que va de 2026, ya superaron a los que se registraron durante todo 2025, de acuerdo con las cifras del Informe Diario del Brote de Sarampión del gobierno federal.

En el corte al 10 de marzo se contaban 6 mil 511 casos confirmados acumulados en 2026, mientras que en todo 2025 se registraron 6 ml 452, para un total de 12 mil 963 y 34 decesos, siete de los cuales ocurrieron este año.

TE PUEDE INTERESAR: La FGR seguía la pista de las narconóminas de ‘El Mencho’

La entidad con más casos acumulados en 2026 es Jalisco, con 4 mil 487, mientras que Chihuahua tiene el mayor número de casos desde 2025, con 4 mil 527, una diferencia entre ambas de 40.

Con la tendencia registrada en las últimas semanas, Jalisco podría superar en breve los casos de sarampión de Chihuahua.

En tercer lugar, nacionalmente está Chiapas, con 570 casos en lo que va de este año y 817 acumulados desde 2025, y en cuarto lugar, la Ciudad de México, con 464 casos en 2026 y 511 desde el año pasado.

Toman medidas en varias entidades

Sinaloa es la quinta entidad con más sarampión en 2026, con 234 enfermos confirmados y 317 casos acumulados desde 2025.

En este contexto, el secretario de Salud del Estado, Cuitláhuac González Galindo, señaló la semana pasada que, ante el desplazamiento de trabajadores agrícolas durante la temporada de zafra, se corría el riesgo de que los contagios se extendieran a los municipios de Juan José Ríos y Guasave, por lo cual se mantenía una intensa campaña de vacunación.

En Baja California Sur, donde suman ocho enfermos este año y 16 acumulados desde 2025, la Secretaría de Salud estatal informó de la implementación de un cerco sanitario en el municipio de Comondú, luego que en los últimos días se registraron tres casos positivos de sarampión, dos en adultos y uno en un menor de edad, no relacionado con los adultos.

En Yucatán, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reportó este martes que la entidad suma 17 casos de sarampión, distribuidos en los municipios de Mérida, Kanasín, Izamal, Umán y Valladolid.

El pasado 5 de marzo, las autoridades federales de Salud confirmaron 13 nuevos casos de la enfermedad en esta entidad, y en los últimos cinco días se registraron cuatro casos más, por lo que las autoridades estatales informaron el refuerzo de las campañas de vacunación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Enfermedades
Sarampión
Viral

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Cosechando en Palenque

Cosechando en Palenque
true

Sheinbaum frente a Trump: cooperación, sí; tropas de EU en México, no
Dariela N., de 13 años, fue trasladada de urgencia al ISSSTE tras lanzarse desde el segundo piso de la secundaria 19 “Ejército Mexicano”.

Alumna de secundaria en Saltillo se lanza del segundo piso del plantel
En febrero, estudios de laboratorio confirmaron que los restos hallados pertenecen al joven desaparecido desde abril de 2015 en Saltillo, Coahuila.

Tras 11 años desaparecido en Coahuila, Fiscalía identifica a hijo de 'El Rey del Cabrito'
Desde el 2 de marzo hasta el próximo jueves 19, la Beca Rita Cetina abrió su registros para que alumnos de nivel primaria que cursen en alguna escuela pública reciban el apoyo económico anual de dos mil 500 pesos.

¿Todavía puedo registrar a mi hijo o hija a la Beca Rita Cetina para Primaria 2026?
Las noticias más importantes del 10 de marzo en México, por VANGUARDIA

Las noticias más importantes del 10 de marzo en México
Cita. El grupo ficticio Huntr/x interpretará el tema ‘Golden’ durante la ceremonia de los Premios Oscar.

‘Kpop Demon Hunters’ y ‘Pecadores’ tendrán números musicales en los Oscar
El duelo entre México e Italia podría definir al segundo clasificado del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

México vs Italia: horario, dónde ver y qué necesita la selección para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026