Acumula 235 hectáreas Gobernador morenista de Yucatán

A menos de un año de haber asumido la Administración de Yucatán —que promueve la austeridad republicana—, el morenista Joaquín “Huacho” Díaz Mena adquirió un nuevo predio ganadero en el oriente del estado y amplió sus propiedades rurales durante la última década a 235 hectáreas.

La operación quedó formalizada el 2 de abril de 2025 mediante escritura pública ante la Notaría 52 de Mérida, en poder de REFORMA.

El terreno corresponde al rancho “San Manuel Número Uno”, en el municipio pecuario de Panabá y clasificado como predio rústico. Tiene una superficie de 755 mil 500 metros cuadrados (75.5 hectáreas).

La operación fue reportada por 1 millón 400 mil pesos, es decir, cerca de 18 mil pesos por hectárea.