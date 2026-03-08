Acumula 235 hectáreas Gobernador morenista de Yucatán
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La operación fue reportada por 1 millón 400 mil pesos, es decir, cerca de 18 mil pesos por hectárea
A menos de un año de haber asumido la Administración de Yucatán —que promueve la austeridad republicana—, el morenista Joaquín “Huacho” Díaz Mena adquirió un nuevo predio ganadero en el oriente del estado y amplió sus propiedades rurales durante la última década a 235 hectáreas.
La operación quedó formalizada el 2 de abril de 2025 mediante escritura pública ante la Notaría 52 de Mérida, en poder de REFORMA.
TE PUEDE INTERESAR: Rancho Izaguirre condujo a ‘El Mencho’
El terreno corresponde al rancho “San Manuel Número Uno”, en el municipio pecuario de Panabá y clasificado como predio rústico. Tiene una superficie de 755 mil 500 metros cuadrados (75.5 hectáreas).
La operación fue reportada por 1 millón 400 mil pesos, es decir, cerca de 18 mil pesos por hectárea.
Sin embargo, valuadores rurales y productores del oriente de Yucatán ubican tierras de engorda de ese tamaño por encima de los 10 millones de pesos, dependiendo de accesos, aguajes y cercanía a hatos ganaderos.
La diferencia entre valor comercial y valor declarado es consistente con una práctica extendida en zonas rurales, que es registrar montos menores para reducir el pago de impuestos.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Hoy mi nombre quedó limpio’ Waldo Fernández
El Gobernador tiene otras dos propiedades en la misma región: el Rancho San Ramón adquirido en 2015, de 91 hectáreas, con un precio declarado de 50 mil pesos y otro, el Rancho Cocoyol, comprado en 2020, de 68 hectáreas.