Causa debate jueza electa en Sonora que también es operadora de Morena

Ponce Caro, quien despacha en materia Penal del Circuito 2, participó recientemente en un acto encabezado por el dirigente estatal de Morena, David Mendoza, donde se tomó protesta a 246 presidentes y secretarios de los grupos encargados de organizar las bases partidistas en las secciones electorales de Cajeme. Durante el evento también se instaló formalmente el Consejo Municipal de Morena en ese municipio, del cual forma parte la juzgadora electa.

La jueza recién electa en Sonora , Blanca Diva Ponce Caro, también forma parte de la estructura territorial de Morena, luego de haber sido nombrada secretaria ejecutiva de uno de los comités seccionales del partido en la entidad.

A través de redes sociales, la propia Ponce Caro difundió imágenes y mensajes relacionados con la actividad partidista.

"En Cajeme seguimos dando pasos firmes en la construcción de un movimiento más cercano, organizado y comprometido con la gente, con la integración del Consejo Municipal. La participación y el trabajo en unidad son fundamentales para seguir fortaleciendo la transformación desde cada comunidad" , publicó.

La participación de la jueza en la estructura interna de Morena ocurre en medio del debate nacional sobre la imparcialidad e independencia que deberán mantener los integrantes del Poder Judicial tras la elección judicial impulsada por el oficialismo.

Hasta el momento no se ha informado si la integración de Ponce Caro a tareas partidistas pudiera representar alguna incompatibilidad con sus funciones jurisdiccionales o si solicitará la separación de actividades políticas mientras ejerce el cargo judicial para el que fue elegido.