Causa debate jueza electa en Sonora que también es operadora de Morena

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Causa debate jueza electa en Sonora que también es operadora de Morena
    La juzgadora del Circuito 2 presumió en sus redes sociales su participación en el evento de toma de protesta partidista junto al dirigente estatal, David Mendoza. ESPECIAL
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Reforma Judicial
Jueces

Localizaciones


Sonora

Organizaciones


Morena

Jueza electa en Sonora asume cargo operativo en Morena; Blanca Diva Ponce Caro se integra al Consejo de Cajeme en plena polémica por la reforma judicial

La jueza recién electa en Sonora, Blanca Diva Ponce Caro, también forma parte de la estructura territorial de Morena, luego de haber sido nombrada secretaria ejecutiva de uno de los comités seccionales del partido en la entidad.

Ponce Caro, quien despacha en materia Penal del Circuito 2, participó recientemente en un acto encabezado por el dirigente estatal de Morena, David Mendoza, donde se tomó protesta a 246 presidentes y secretarios de los grupos encargados de organizar las bases partidistas en las secciones electorales de Cajeme. Durante el evento también se instaló formalmente el Consejo Municipal de Morena en ese municipio, del cual forma parte la juzgadora electa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/en-donde-invirtio-la-trabajadora-de-pemex-y-anfitriona-de-fiesta-millonaria-de-xv-anos-para-ganar-625-mil-pesos-JJ20920922

A través de redes sociales, la propia Ponce Caro difundió imágenes y mensajes relacionados con la actividad partidista.

"En Cajeme seguimos dando pasos firmes en la construcción de un movimiento más cercano, organizado y comprometido con la gente, con la integración del Consejo Municipal. La participación y el trabajo en unidad son fundamentales para seguir fortaleciendo la transformación desde cada comunidad" , publicó.

La participación de la jueza en la estructura interna de Morena ocurre en medio del debate nacional sobre la imparcialidad e independencia que deberán mantener los integrantes del Poder Judicial tras la elección judicial impulsada por el oficialismo.

Hasta el momento no se ha informado si la integración de Ponce Caro a tareas partidistas pudiera representar alguna incompatibilidad con sus funciones jurisdiccionales o si solicitará la separación de actividades políticas mientras ejerce el cargo judicial para el que fue elegido.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reforma Judicial
Jueces

Localizaciones


Sonora

Organizaciones


Morena

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Coahuila es de los estados que más golpes han dado al narcomenudeo en lo que va de este año 2026.

Coahuila: Capturan a 442 narcomenudistas entre enero y abril
Los rostros de la crisis de agua en Torreón

Los rostros de la crisis de agua en Torreón
México trae de Estados Unidos, principalmente de Texas, más del 80 por ciento de su consumo.

Prevén se termine gas barato de EU ante demanda de Europa y Asia
Carlos Rotondi marcó en el tiempo agregado el gol que le dio el campeonato a Cruz Azul.

Cruz Azul remonta a Pumas en CU y conquista el Clausura 2026
Alejandro Marcovich está en coma y recibe mensajes de apoyo de Saúl Hernández

Alejandro Marcovich está en coma y recibe mensajes de apoyo de Saúl Hernández
Juana Barraza recibe atención médica derivado de la insuficiencia renal que le fue diagnosticada.

Sale de prisión ‘La Mataviejitas’ para recibir atención médica
La asociación de padres señaló que se han revisado denuncias por montos de 5 mil hasta 200 mil pesos.

Coahuila: Suman 11 casos de mal manejo de recursos escolares en ciclo escolar 2025-2026
Fue el viernes que se informó que el producto interior bruto (PIB) mexicano descendió un 0.6% trimestral en los primeros tres meses de 2026.

Es necesario estimular la inversión para impulsar el crecimiento en México: IP