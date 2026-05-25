¿En dónde invirtió la trabajadora de Pemex y anfitriona de fiesta millonaria de XV años para ganar 625 mil pesos?

De acuerdo con su más reciente Declaración Patrimonial y de Intereses, presentada el 13 de mayo, la técnica B de Pemex Exploración y Producción registró ingresos totales por un millón 227 mil 671 pesos durante 2025. La cifra representa más del doble de lo reportado un año antes, cuando declaró 581 mil 26 pesos.

La polémica alrededor de Virginia Guillén Ávalos, empleada de Petróleos Mexicanos ( Pemex ) , volvió a tomar fuerza luego de que se revelara que durante el último año obtuvo más dinero de sus inversiones financieras que de su salario como trabajadora de la empresa productiva del Estado.

El dato que más llamó la atención fue que las ganancias provenientes de “actividad financiera”, específicamente de fondos de inversión, alcanzaron los 625 mil 34 pesos, mientras que su salario anual como empleada de Pemex fue de 602 mil 637 pesos.

“Los rendimientos o ganancias después de impuestos” fueron reportados de manera genérica, sin especificar instituciones bancarias, casas de bolsa o fondos particulares donde se habría colocado el dinero.

¿DÓNDE HABRÍA INVERTIDO EL DINERO?

Aunque públicamente no existe información oficial sobre el banco o fondo utilizado por Virginia Guillén Ávalos, especialistas financieros señalan que el monto de ganancias permite estimar el tamaño aproximado del capital invertido.

Uno de los escenarios más viables apunta a fondos de renta fija, instrumentos ofrecidos por bancos y casas de bolsa como BBVA, Banorte, Citibanamex, GBM o Actinver, que invierten principalmente en deuda gubernamental como CETES.

Con tasas anuales cercanas al 11%, una persona necesitaría alrededor de 5.6 millones de pesos invertidos para obtener rendimientos cercanos a los 625 mil pesos anuales. Este tipo de instrumentos son considerados relativamente seguros y generan intereses constantes.

Otro escenario posible corresponde a servicios de banca privada o wealth management, dirigidos a clientes de alto patrimonio. En este segmento, las instituciones financieras ofrecen productos más sofisticados, como notas estructuradas y fondos internacionales con rendimientos más altos.

Si las inversiones hubieran generado rendimientos del 13% o 14% anual, el capital necesario habría sido de entre 4.5 y 4.8 millones de pesos.

¿EN DÓNDE INVIRTIÓ LA TRABAJADORA DE PEMEX?

Hasta el momento, no se ha revelado la institución específica: En su Declaración Patrimonial y de Intereses la empleada reportó este dinero de forma general en el rubro de “Actividad financiera (rendimientos o ganancias después de impuestos)” bajo el concepto de fondos de inversión. Los detalles comerciales específicos o el nombre del banco/fondo no se desglosan de manera pública en las plataformas de transparencia ni en los reportes periodísticos que dieron a conocer la noticia.

Como el documento oficial solo lo registra de forma genérica como “fondos de inversión”, no existe un desglose público que diga “lo tenía en el banco X o en la casa de bolsa Y”. Sin embargo, el mundo de las finanzas en México nos permite calcular con mucha precisión qué tipo de instrumentos y qué cantidades de dinero se necesitan para levantar $625,034 pesos de puros rendimientos en un año.

Para generar esa cantidad, la clave no es tanto el dónde, sino el cuánto. Todo depende de la tasa de interés que haya obtenido.

Aquí están los escenarios reales de dónde pudo haber tenido ese dinero según el mercado financiero actual:

1. Fondos de Inversión de Renta Fija (Deuda)

Es la opción más probable y segura para perfiles de este tipo. Los bancos tradicionales (como BBVA, Banorte, Citibanamex) y las casas de bolsa (como GBM o Actinver) ofrecen fondos que invierten en deuda del gobierno (como los CETES).

Con las tasas de interés altas que se han manejado en México recientemente (rondando entre el 10% y el 11% anual):

Capital estimado: Para ganar $625,000 pesos al año con una tasa del 11%, se necesita tener un capital invertido de aproximadamente $5.6 millones de pesos.

Mecanismo: El dinero se queda congelado o en fondos con liquidez mensual, generando intereses constantes y seguros sin riesgo de perderse.

2. Banca Privada (Wealth Management)

Dado que su esposo es un contratista multimillonario de Pemex, lo más seguro es que la familia pertenezca al segmento de Banca Privada de alguna institución financiera pesada.

Mecanismo: A estos niveles de capital, los bancos no te ofrecen los pagarés comunes de ventanilla. Te dan acceso a Notas Estructuradas o fondos privados internacionales.

Si estos fondos hubieran rendido una tasa más agresiva, digamos un 13% o 14% anual, el capital necesario en la cuenta habría bajado a unos $4.5 a $4.8 millones de pesos.

3. Fondos de Renta Variable (Bolsa de Valores)

Otra opción es que tuviera el dinero invertido en fondos que replican mercados bursátiles (como el S&P 500 de EE. UU. o el IPC de la Bolsa Mexicana).

Mecanismo: En un año muy bueno, las acciones pueden dar rendimientos superiores al 15% o 20%.

Si su fondo hubiera rendido un 18%, habría necesitado “solo” unos $3.4 millones de pesos invertidos para generar los $625,000 de ganancia. Sin embargo, este movimiento implica volatilidad (riesgo de pérdidas), algo que los funcionarios públicos bajo el radar suelen evitar.

En resumen: para que la declaración patrimonial de la trabajadora registrara legítimamente esos $625,034 pesos de ganancia, ella (o su entorno) tuvo que haber sentado un capital de entre $4.5 y $6 millones de pesos en una cuenta de inversión a principios de año.

En perspectiva: Aunque tener 5 o 6 millones de pesos guardados en el banco suena enorme para un salario de auxiliar técnico de $38,000 pesos al mes, cobra total sentido cuando se recuerda que su esposo manejaba contratos de proveeduría petrolera por miles de millones de pesos. El dinero no se generó por “magia financiera” de su sueldo, sino por el músculo económico de la empresa familiar.

LA FIESTA DE XV AÑOS QUE DESATÓ LA POLÉMICA

El nombre de Virginia Guillén Ávalos se volvió viral meses atrás debido a la ostentosa fiesta de XV años de su hija María Fernanda, celebrada en Tabasco y valuada extraoficialmente en cerca de 40 millones de pesos.

La celebración contó con la conducción de la presentadora Galilea Montijo y presentaciones musicales de Belinda y J Balvin, convirtiéndose rápidamente en tendencia nacional.

Virginia Guillén Ávalos está casada con Juan Carlos Guerrero Rojas, empresario tabasqueño identificado como contratista de Pemex. El vínculo empresarial y el nivel de gasto exhibido durante el evento provocaron cuestionamientos públicos sobre el origen del patrimonio familiar.

En la plataforma Nómina Transparente se establece que la trabajadora percibe un salario mensual bruto de 54 mil 668 pesos y un sueldo neto cercano a los 38 mil pesos.

PEMEX YA INVESTIGA EL CASO

Tras la difusión del caso en medios nacionales, el entonces director de Pemex, Víctor Rodríguez, anunció públicamente una investigación sobre la situación patrimonial de la empleada.

El anuncio ocurrió frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de la presión mediática generada por el contraste entre el salario reportado y el estilo de vida exhibido en la fiesta.

Hasta ahora no se ha informado oficialmente si existe alguna irregularidad legal en las inversiones declaradas. Sin embargo, el caso continúa alimentando el debate sobre la transparencia patrimonial de funcionarios y trabajadores vinculados a empresas del Estado.

La declaración patrimonial únicamente confirma que las ganancias financieras provinieron de “fondos de inversión”, sin detallar el origen del capital ni las instituciones involucradas.

DATOS CURIOSOS

• Las ganancias financieras de Virginia Guillén Ávalos superaron su salario anual en Pemex por más de 22 mil pesos.

• Para generar 625 mil pesos anuales con CETES al 11%, se necesitarían aproximadamente 5.6 millones de pesos invertidos.

• La fiesta de XV años incluyó artistas internacionales y una producción comparable a conciertos masivos.

• El caso se volvió tendencia nacional tras difundirse videos del evento en redes sociales.

• En México, las declaraciones patrimoniales públicas no obligan a detallar bancos o instituciones financieras específicas.