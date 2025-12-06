CDMX activa el Operativo ‘Perrito Peregrino 2025’ para protege perros en peregrinaciones

A días de las celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (AGATAN) anunció el inicio del Operativo “Perrito Peregrino 2025”, una estrategia que se llevará a cabo del 8 al 13 de diciembre con el objetivo de brindar protección a los perros que acompañan a los contingentes de feligreses durante su camino hacia la Basílica de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero. La agencia informó que este operativo se realiza anualmente debido al incremento de animales de compañía que participan en las peregrinaciones, muchos de los cuales quedan en situación de vulnerabilidad tras concluir los actos religiosos. Su propósito principal es prevenir el abandono, ofrecer atención veterinaria, resguardar temporalmente a los animales encontrados y contribuir a su posible adopción. TE PUEDE INTERESAR: Santuario de Guadalupe llama a sustituir ofrendas florales por despensas en Saltillo

CÓMO FUNCIONARÁ EL OPERATIVO ‘PERRITO PEREGRINO’ El operativo contempla acciones de monitoreo permanente en zonas de mayor concentración de peregrinos, atención veterinaria básica, entrega de alimento, hidratación y evaluación física de los perros que acompañen a los fieles. También incluye el traslado de animales a espacios de resguardo temporal en caso de que se encuentren sin compañía, en riesgo o con alguna lesión. AGATAN precisó que brigadas conformadas por personal de la agencia, voluntarios y rescatistas independientes recorrerán los principales accesos a la Basílica para detectar a animales vulnerables. Asimismo, se trabajará en la promoción de adopciones para los perros que no puedan reincorporarse con una familia al término del operativo. La estrategia de este año pone énfasis en la corresponsabilidad ciudadana, con un llamado a los participantes de las peregrinaciones para asegurar el bienestar de sus animales de compañía y evitar dejarlos en la zona tras los eventos religiosos. CÓMO APOYA DURANTE EL OPERATIVO ‘PERRITO PEREGRINO 2025’ AGATAN lanzó una convocatoria abierta para que organizaciones protectoras, rescatistas y ciudadanos interesados se sumen como voluntarios. Las modalidades de apoyo incluyen: - Hogares temporales - Acompañarnos esos días, en la madrugada - Donación de alimento para atenderlos esas noches y para su cuidado posterior - Apoyo en el traslado de los animales a los espacios de resguardo - Apoyo en promoción para encontrar familias definitivas - Apoyo con el paseo de los perros mientras estén en resguardo de gobierno - Apoyo en promoción para encontrar familias definitivas - Apoyo con el paseo de los perros mientras estén en resguardo de gobierno