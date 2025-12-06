CDMX activa el Operativo ‘Perrito Peregrino 2025’ para protege perros en peregrinaciones

    CDMX activa el Operativo ‘Perrito Peregrino 2025’ para protege perros en peregrinaciones
    Brigadas de AGATAN recorrerán los accesos a la Basílica para detectar, atender y resguardar a los perros que acompañan las peregrinaciones durante las celebraciones guadalupanas. FOTO. VANGUARDIA

Operativo “Perrito Peregrino 2025” iniciará del 8 al 13 de diciembre para proteger a perros que acompañan las peregrinaciones a la Basílica

A días de las celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (AGATAN) anunció el inicio del Operativo “Perrito Peregrino 2025”, una estrategia que se llevará a cabo del 8 al 13 de diciembre con el objetivo de brindar protección a los perros que acompañan a los contingentes de feligreses durante su camino hacia la Basílica de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La agencia informó que este operativo se realiza anualmente debido al incremento de animales de compañía que participan en las peregrinaciones, muchos de los cuales quedan en situación de vulnerabilidad tras concluir los actos religiosos.

Su propósito principal es prevenir el abandono, ofrecer atención veterinaria, resguardar temporalmente a los animales encontrados y contribuir a su posible adopción.

CÓMO FUNCIONARÁ EL OPERATIVO ‘PERRITO PEREGRINO’

El operativo contempla acciones de monitoreo permanente en zonas de mayor concentración de peregrinos, atención veterinaria básica, entrega de alimento, hidratación y evaluación física de los perros que acompañen a los fieles. También incluye el traslado de animales a espacios de resguardo temporal en caso de que se encuentren sin compañía, en riesgo o con alguna lesión.

AGATAN precisó que brigadas conformadas por personal de la agencia, voluntarios y rescatistas independientes recorrerán los principales accesos a la Basílica para detectar a animales vulnerables.

Asimismo, se trabajará en la promoción de adopciones para los perros que no puedan reincorporarse con una familia al término del operativo.

La estrategia de este año pone énfasis en la corresponsabilidad ciudadana, con un llamado a los participantes de las peregrinaciones para asegurar el bienestar de sus animales de compañía y evitar dejarlos en la zona tras los eventos religiosos.

CÓMO APOYA DURANTE EL OPERATIVO ‘PERRITO PEREGRINO 2025’

AGATAN lanzó una convocatoria abierta para que organizaciones protectoras, rescatistas y ciudadanos interesados se sumen como voluntarios.

Las modalidades de apoyo incluyen:

- Hogares temporales

- Acompañarnos esos días, en la madrugada

- Donación de alimento para atenderlos esas noches y para su cuidado posterior

- Apoyo en el traslado de los animales a los espacios de resguardo

- Apoyo en promoción para encontrar familias definitivas

- Apoyo con el paseo de los perros mientras estén en resguardo de gobierno

La agencia difundió el siguiente mensaje como parte del llamado a la ciudadanía:

“Sé parte del Operativo Perrito Peregrino. Estamos ante un acto de fe y de movilidad humana de millones de personas y con ellas llegan también perritos buscando comida, una familia y ayuda. Como Gobierno de la Ciudad de México tenemos el más grande compromiso de transformar y actuar”.

Las personas interesadas deberán registrarse antes del viernes 5 de diciembre enviando correo a cualquiera de las direcciones habilitadas:

- ajvillagran@sedema.cdmx.gob.mx

- coordinacion.agatan@gmail.com

AGATAN señaló que estas acciones buscan asegurar condiciones mínimas de bienestar para los animales durante uno de los eventos religiosos con mayor movilidad del año y reforzar la cultura de tenencia responsable entre los participantes de las peregrinaciones.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

