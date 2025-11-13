Santuario de Guadalupe llama a sustituir ofrendas florales por despensas en Saltillo

Ante la inminente llegada de las celebraciones guadalupanas, el Santuario de Guadalupe de Saltillo ha lanzado una petición a los feligreses. Francisco Rodríguez, rector del Santuario, invitó a la ciudadanía a sustituir las ofrendas de flores por la donación de despensas. El objetivo es transformar la tradicional devoción en un gesto de ayuda directa a la gente más necesitada.

Este llamado se da en el contexto de una expresión masiva de fe que inicia a finales de noviembre, con una gran preparación y apoyo de las autoridades. Se esperan al menos 27 peregrinaciones de jóvenes, movimientos de iglesia y adultos.

El rector Rodríguez estimó que las movilizaciones sumarán alrededor de 20 mil personas durante todo el periodo de celebraciones. Solo las procesiones multitudinarias, como la de los Trabajadores Guadalupanos, congregan hasta 2 mil devotos por evento.

El sacerdote explicó que la petición surge por la inmensa cantidad de flores que se reciben anualmente, las cuales terminan por marchitarse y ser desechadas, sin cumplir un fin duradero. El Rector destacó la magnitud del problema al declarar: “tanta cantidad de flores no cabe ni siquiera en los lugares que tenemos de todo el templo”, por lo que el espacio se satura inmediatamente.

La invitación es a que la ofrenda sea el equivalente a una flor, pero con un sentido de caridad hacia los demás. La devoción personal es respetada, pero se impulsa esta nueva práctica de caridad hacia los vulnerables.

“Estamos invitando a las personas a que algunas traigan algo equivalente a una ofrenda, pero que se pueda ser como una flor, pero a la gente necesitada”, declaró el párroco sobre la nueva dinámica.

El beneficio social de esta nueva ofrenda es considerable, pues las despensas donadas permiten una ayuda de largo plazo. “Las despensas sí se entregan a la gente necesitada, pues dura un buen tiempo hasta dos o tres meses para entregar... 200, 300 despensas.”

El mensaje central de las celebraciones se centrará en el simbolismo de la tilma de San Juan Diego, que representa el tejido social. El sacerdote hizo un llamado a cesar el “tanto sacrificio humano de uno sobre otros y impulsar el bien de la vida, el bien común.”