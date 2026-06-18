CEDH de Chiapas abre queja contra María Isabel Rodríguez, diputada de Morena tras declaraciones homofóbicas

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas informó que inició el expediente de queja CEDH/QUEJA/0517/2026 en contra de la diputada local de Morena, María Isabel Rodríguez Jiménez, derivado de declaraciones públicas relacionadas con las iniciativas de Ley de Identidad de Género y de Acciones Afirmativas que actualmente se encuentran en análisis en el Congreso del Estado. De acuerdo con el organismo, la apertura del expediente se realizó el 17 de junio de 2026 por instrucciones de su presidente, Horacio Culebro Borrayas. La CEDH señaló que las declaraciones de la legisladora contienen expresiones que podrían resultar discriminatorias respecto a personas de la diversidad sexual, por lo que el caso será revisado conforme a las facultades legales del organismo.

CEDH DESTACA RESPETO A DERECHOS HUMANOS En un comunicado oficial, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos reiteró que la libertad de expresión debe ejercerse en armonía con el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas. “La CEDH reitera que el ejercicio de la libertad de expresión debe desarrollarse en armonía con el respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas, particularmente de aquellos grupos que históricamente han enfrentado condiciones de vulnerabilidad, exclusión y discriminación”, indicó la institución. Asimismo, informó que dará seguimiento al expediente bajo los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza jurídica y respeto al debido proceso. El organismo agregó que mantiene su compromiso con la promoción, protección, defensa y garantía de los derechos humanos, así como con la construcción de una sociedad incluyente e igualitaria.

MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DICE ESTAR ‘EN CONTRA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL’ Y POLÍTICAS PÚBLICAS La controversia surgió a partir de una intervención de la diputada María Isabel Rodríguez Jiménez durante una sesión legislativa en la que se abordaron temas relacionados con políticas de inclusión y diversidad sexual. Durante su participación, la legisladora manifestó su desacuerdo con dichas iniciativas y señaló que, a su juicio, las políticas públicas impulsadas en la materia representan un riesgo para la niñez. La declaración completa de la diputada María Isabel Rodríguez fue la siguiente: Una decisión o u opción no es una discriminación. El haber decidido por voluntad no es una vulnerabilidad. La discapacidad no es una opción; lamentablemente, no tuvo una elección, y pudo haber nacido en esta situación. Como legisladora y como madre, estoy en contra de estas políticas públicas. Necesitamos, esta sociedad necesita, políticas públicas.” “Que guarden la dignidad, que haya una sociedad mejor. Necesitamos más valores, no estas políticas que vienen a distorsionar la vida de las niñas o niños. Los niños son vulnerables, las niñas son vulnerables y pueden ser absorbidos, absorbidas por estas políticas públicas. Estoy en contra de la diversidad sexual.” “Creo que debemos, como sociedad, no discriminarlos, ellos aceptaron un cambio de género, lo respetamos, pero si bien dice una palabra célebre por ahí ‘que su derecho termina donde comienza el mío’, creo que la sociedad necesita que sea defendida.” “Si ellos decidieron cambiar su género, que lo hagan en casa, pero que no vengan a implantar unas políticas que no queremos.”

INICIATIVAS CONTINÚAN EN ANÁLISIS Las declaraciones ocurrieron mientras el Congreso de Chiapas mantiene en revisión diversas propuestas legislativas relacionadas con identidad de género y acciones afirmativas. Hasta el momento, la legisladora no ha informado públicamente sobre una respuesta al expediente iniciado por la CEDH. Por su parte, el organismo defensor de derechos humanos indicó que continuará el procedimiento correspondiente para determinar las acciones que procedan dentro de sus atribuciones legales.

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