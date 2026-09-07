Celulares recibirán nuevas alertas por huracanes, inundaciones y otros fenómenos naturales

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que se fortalecerá el sistema de alertamiento celular en México para ampliar las notificaciones que reciben los teléfonos ante fenómenos naturales y situaciones que puedan representar un riesgo para la población. La actualización permitirá que, además de la Alerta Máxima por Sismo que actualmente opera, los dispositivos celulares reciban alertas relacionadas con otros fenómenos naturales, con mecanismos y sonidos diferenciados según el tipo de aviso. De acuerdo con la dependencia, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) actualizó la regulación correspondiente para incorporar estas modalidades a partir del último trimestre de 2026.

¿QUÉ FENÓMENOS NATURALES ACTIVARÁN LAS NUEVAS ALERTAS? Con la modificación se incorporará una Alerta Máxima para fenómenos naturales distintos a los sismos. Esta notificación tendrá un sonido diferente al utilizado actualmente para la alerta sísmica. Entre los fenómenos que podrán generar este tipo de alertas se encuentran huracanes, inundaciones, incendios, actividad volcánica y deslaves, entre otros. La Alerta Máxima por Sismo mantendrá su funcionamiento actual y conservará el sonido característico que utilizan los teléfonos para advertir sobre un posible movimiento telúrico. Además, se implementarán los llamados Avisos de Protección Civil, mediante los cuales las autoridades podrán informar con anticipación sobre condiciones climáticas adversas y contingencias ambientales. Estos avisos podrán utilizarse ante situaciones como lluvias severas, frentes fríos extremos, olas de calor o mala calidad del aire. PROTECCIÓN CIVIL PODRÁ ENVIAR RECOMENDACIONES A LOS CELULARES La nueva modalidad permitirá que la Coordinación Nacional de Protección Civil envíe mensajes directamente a la población para informar sobre posibles impactos de un fenómeno natural o proporcionar recomendaciones preventivas. Los Avisos de Protección Civil podrán emitirse con horas o incluso días de anticipación cuando exista un riesgo previsto, con información orientada a acciones como prevención, evacuación y resguardo. Asimismo, las autoridades podrán utilizar este sistema después de una emergencia para dar seguimiento a las indicaciones dirigidas a la población.

ALERTAS NO REQUERIRÁN SALDO NI INTERNET La Coordinación Nacional de Protección Civil señaló que la recepción de las alertas no dependerá de que los usuarios tengan saldo disponible en sus líneas telefónicas. Tampoco será necesario contar con conexión a internet para recibir las notificaciones. Por motivos de seguridad ciudadana, los mensajes no podrán desactivarse y las alertas aparecerán de manera inmediata mediante una ventana emergente o pop-up en la pantalla del dispositivo.

¿CUÁNDO COMENZARÁN A FUNCIONAR LAS NUEVAS ALERTAS? La implementación tecnológica del sistema se realizará durante el último trimestre de 2026, una vez que los proveedores de telefonía celular concluyan las adaptaciones técnicas necesarias en sus sistemas. Con esta actualización, el sistema de alertamiento celular ampliará su alcance para que las autoridades puedan comunicar a la población información preventiva y recomendaciones ante diferentes fenómenos naturales y contingencias, además de mantener la alerta sísmica que ya opera actualmente.