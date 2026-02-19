Certificará empresa alemana al Tren Interoceánico tras accidente

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 19 febrero 2026
    Certificará empresa alemana al Tren Interoceánico tras accidente
    A finales de 2025, el Tren Interoceánico se descarriló en Oaxaca, lo que ocasionó la muerte de 14 personas. CUARTOSCURO

Señaló que la compañía ya empezó a trabajar en una evaluación del servicio, infraestructura y otros aspectos

Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, informó este jueves que la empresa alemana TÜV Rheinland está a cargo de la certificación del Tren Interoceánico, tras su descarrilamiento en diciembre pasado.

“La empresa que le llamamos un tercero independiente, porque el objetivo es que sea una empresa que digamos no tenga una relación con las partes en términos de cómo elabora sus documentos, lo hace en colaboración en términos de conocer bien todas las características del servicio, la infraestructura, etcétera; ya empezó a trabajar”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Lanzan Estados Unidos y México campaña contra gusano barrenador

“Hace unos días, incluso, salió una nota del periódico que decía que habían visto los trenes haciendo pruebas. Son parte del trabajo que se está haciendo para primero tener una evaluación de las características del servicio, después tener un conjunto de recomendaciones a implementarse en todos los componentes que tiene el sistema ferroviario, desde la operación, cómo es el servicio usuario, cómo son los vehículos, cómo se atiende todo realmente de forma integral, y después tener un seguimiento a la implementación de esas recomendaciones”.

Lajous señaló que la clave será la implementación de esas recomendaciones.

“Para decir este es un sistema en donde se puede operar, se puede dar un servicio de calidad y no va a volver a suceder lo que sucedió, lamentablemente. Entonces, se va a hacer el trabajo y cuando tengamos ya el conjunto de recomendaciones y el seguimiento de la implementación, informaremos”.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Comisión de Víctimas, está trabajando en la reparación integral del daño de todos los que viajaban en el tren cuando sucedió el descarrilamiento.

“Van muy avanzados en la comunicación con todas las familias, incluso ya en la aceptación de la reparación del daño de la mayoría de ellas”.

El pasado 28 de diciembre, el Tren Interoceánico se descarriló a la altura de Nizanda, en Oaxaca, lo cual dejó un saldo de 14 muertos y decenas de heridos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
La explosión del 19 de febrero de 2006 dejó atrapados a 65 mineros del tercer turno en la Región Carbonífera de Coahuila.

A 20 años de Pasta de Conchos, exigimos verdad, justicia y no repetición: familias de mineros
El relleno sanitario de Saltillo está al borde de su capacidad, a pesar de una nueva fosa, ésta quedará rebasada en cuatro años.

Saltillo: aumenta 50% basura por habitante en 13 años; relleno, al límite en 2030
Cinco municipios resultaron con observaciones en el 100 por cientos de los recursos federales recibidos.

Coahuila: cinco municipios deben aclarar el uso del 100% de recursos federales de 2024
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno analiza alternativas para explotar gas natural sin recurrir al fracking, mientras México mantiene una alta dependencia energética de Estados Unidos.

Sheinbaum confirma que se analizan alternativas sostenibles para extracción de gas natural
No es novedad que se lancen improperios racistas contra los futbolistas, asunto que muchas veces se calla, pero Vinícius no ha dejado de denunciarlo.

Racismo en el futbol de élite: el insulto desde la tribuna y la lucha por la dignidad
Los boletos estarán disponibles directamente en Cinépolis.

¡‘El Desaire’ se proyectará en Saltillo! Formará parte de la Muestra Intergaláctica en Cinépolis
Especialistas internacionales compartieron antecedentes de manifestaciones registradas en otras sedes mundialistas para fortalecer protocolos de seguridad preventiva.

Capacita FBI a Nuevo León ante posibles protestas en el marco del Mundial de Futbol 2026
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía calcula año con año este cifra del VABCOEL para analizar el cambio de la economía digital en el país.

En México, crece 12.75% comercio de electrónicos en 2024 a través de internet en la economía