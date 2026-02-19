Certificará empresa alemana al Tren Interoceánico tras accidente

Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, informó este jueves que la empresa alemana TÜV Rheinland está a cargo de la certificación del Tren Interoceánico, tras su descarrilamiento en diciembre pasado.

“La empresa que le llamamos un tercero independiente, porque el objetivo es que sea una empresa que digamos no tenga una relación con las partes en términos de cómo elabora sus documentos, lo hace en colaboración en términos de conocer bien todas las características del servicio, la infraestructura, etcétera; ya empezó a trabajar”, explicó.

“Hace unos días, incluso, salió una nota del periódico que decía que habían visto los trenes haciendo pruebas. Son parte del trabajo que se está haciendo para primero tener una evaluación de las características del servicio, después tener un conjunto de recomendaciones a implementarse en todos los componentes que tiene el sistema ferroviario, desde la operación, cómo es el servicio usuario, cómo son los vehículos, cómo se atiende todo realmente de forma integral, y después tener un seguimiento a la implementación de esas recomendaciones”.

Lajous señaló que la clave será la implementación de esas recomendaciones.

“Para decir este es un sistema en donde se puede operar, se puede dar un servicio de calidad y no va a volver a suceder lo que sucedió, lamentablemente. Entonces, se va a hacer el trabajo y cuando tengamos ya el conjunto de recomendaciones y el seguimiento de la implementación, informaremos”.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Comisión de Víctimas, está trabajando en la reparación integral del daño de todos los que viajaban en el tren cuando sucedió el descarrilamiento.

“Van muy avanzados en la comunicación con todas las familias, incluso ya en la aceptación de la reparación del daño de la mayoría de ellas”.

El pasado 28 de diciembre, el Tren Interoceánico se descarriló a la altura de Nizanda, en Oaxaca, lo cual dejó un saldo de 14 muertos y decenas de heridos.