Lanzan Estados Unidos y México campaña contra gusano barrenador

México
/ 19 febrero 2026
    El gusano barrenador en ganado ha provocado que EU cierre dos veces el paso al ganado mexicano. CUARTOSCURO

El objetivo de la difusión de información sobre el tema es contribuir a que se evite la propagación de la plaga

Para ayudar a una detección oportuna y contribuir a evitar la propagación, autoridades de México y Estados Unidos pusieron en marcha una campaña contra el gusano barrenador, dirigida principalmente a los productores pecuarios y comunidades rurales.

En un comunicado, la Embajada de Estados Unidos en México informó que en la campaña colaboran el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de México.

“Desarrollados en español y dirigidos a públicos diversos -incluidos productores pecuarios, médicos veterinarios, comunidades rurales y personal de sanidad animal- los materiales incluyen videos cortos y de formato largo, mensajes de audio para radio y plataformas digitales, así como materiales gráficos para difusión”, indicó.

Estados Unidos ha cerrado un par de veces la frontera al ingreso de ganado mexicano a consecuencia de casos detectados en el País.

El gusano barrenador, explicó la Embajada, es una plaga altamente destructiva que representa una amenaza grave para la ganadería, los medios de vida rurales, la seguridad alimentaria y el comercio agropecuario.

Su reaparición en algunas regiones de México, indicó, subraya la importancia de la detección temprana, la prevención y la notificación oportuna para proteger la salud animal y los sistemas productivos de ambos países.

“Esta campaña conjunta refleja la colaboración de largo plazo entre los gobiernos de México y Estados Unidos para enfrentar desafíos compartidos en materia de sanidad agropecuaria mediante acciones coordinadas y basadas en la ciencia. La comunicación y la educación pública son pilares fundamentales para lograr una contención y erradicación efectivas, especialmente en comunidades rurales y zonas productoras de ganado”, resaltó.

La campaña, detalló, incluye materiales educativos multimedia diseñados para informar y orientar sobre cómo identificar infestaciones de la plaga en el ganado, medidas de prevención para reducir riesgos, la importancia de reportar casos de manera inmediata y el tratamiento adecuado de animales afectados.

“Mediante la cooperación continua y la responsabilidad compartida, México y Estados Unidos reafirman su compromiso con la protección de la salud animal, el fortalecimiento de las comunidades rurales y la estabilidad del comercio agropecuario”, destacó.

