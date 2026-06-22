CFE afirma que atiende fallas en Nuevo León; no da fecha de restablecimiento total

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    CFE afirma que atiende fallas en Nuevo León; no da fecha de restablecimiento total
    La CFE informó trabajos para recuperar el servicio eléctrico en Nuevo León, aunque aún no precisa cuándo quedará restablecido por completo. Cuartoscuro

Las fallas se presentan desde la semana pasada como consecuencias de las fuertes rachas de viento y precipitaciones que se presentaron en la entidad

Monterrey, Nuevo León.- Sin precisar una fecha total para el restablecimiento de energía eléctrica en las zonas con fallas, ni el porcentaje de avance que lleva en los trabajos, la Comisión Federal de Electricidad informó este lunes que trabaja en la recuperación del servicio.

”Como parte de las labores, se han llevado a cabo 142 acciones primarias que incluyen el reemplazo de transformadores de distribución, postes, reparación de tramos de línea, corrección de puentes y podas”, indicó.

También mencionó que se han realizado trabajos de mantenimiento preventivo en las tres zonas metropolitanas de Monterrey que incluyen 454 balanceos de carga en transformadores de distribución, 26 mil 325 podas de árboles cercanos a las líneas, mil 596 cambios de apartarrayos, 2 mil 509 cambios de aislamiento, 179 postes y 30 limpiezas a pozos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/una-mujer-muerta-dos-desaparecidos-asi-como-caos-e-inundaciones-dejan-lluvias-y-vientos-en-nuevo-leon-PE21521916

CFE DESTACA PROYECTOS PARA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE RED ELÉCTRICA

La CFE destacó que continúa impulsando programas de mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica en Nuevo León.

“Por ello, en Nuevo León se han realizado diversos proyectos para la ampliación y modernización de la red eléctrica de Distribución consistente en, principalmente, una nueva subestación con un incremento de 30 MVA, dos ampliaciones en subestaciones existentes con un incremento de 42.5 MVA y 22 proyectos de modernización de las redes generales de distribución para la mejora de la infraestructura de media y baja tensión.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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