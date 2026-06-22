CFE afirma que atiende fallas en Nuevo León; no da fecha de restablecimiento total

Monterrey, Nuevo León.- Sin precisar una fecha total para el restablecimiento de energía eléctrica en las zonas con fallas, ni el porcentaje de avance que lleva en los trabajos, la Comisión Federal de Electricidad informó este lunes que trabaja en la recuperación del servicio.

”Como parte de las labores, se han llevado a cabo 142 acciones primarias que incluyen el reemplazo de transformadores de distribución, postes, reparación de tramos de línea, corrección de puentes y podas”, indicó.

También mencionó que se han realizado trabajos de mantenimiento preventivo en las tres zonas metropolitanas de Monterrey que incluyen 454 balanceos de carga en transformadores de distribución, 26 mil 325 podas de árboles cercanos a las líneas, mil 596 cambios de apartarrayos, 2 mil 509 cambios de aislamiento, 179 postes y 30 limpiezas a pozos.