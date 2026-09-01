CFE atribuye a vandalismo apagón que dejó sin luz a Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que un apagón afectó la noche del lunes a usuarios de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas, luego de que dos líneas de alta tensión salieran de operación debido a presuntos actos de vandalismo. Los cortes comenzaron alrededor de las 20:00 horas y se extendieron durante varias horas en distintas zonas. A las 23:01 horas, la empresa informó que la desconexión había afectado de manera parcial el suministro eléctrico en usuarios de la Península de Yucatán y del sureste del país. Posteriormente, la CFE informó que el servicio quedó restablecido al 100 por ciento a las 3:08 horas de este martes, mientras personal técnico continuó con la inspección de la infraestructura para determinar las circunstancias que provocaron el incidente.

CFE REPORTA DAÑOS EN DOS LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN En un primer reporte, la Comisión Federal de Electricidad señaló que la salida de operación de las dos líneas de alta tensión había afectado a usuarios de los cuatro estados. “La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que, tras la salida de operación de dos líneas de alta tensión a causa de actos de vandalismo, el avance de restablecimiento de los usuarios afectados en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas es del 55%”, informó la empresa. La comisión explicó que sus trabajadores tuvieron que desplazarse hasta el sitio donde se encontraban las estructuras de transmisión afectadas para comenzar con las reparaciones. “Una vez que el personal logró acceder a la zona donde se ubican las estructuras de transmisión de energía con daño en las cadenas de aislamiento, inició con labores para restituir el servicio. Al momento se ha culminado con el remplazo de aisladores de una línea”, detalló la CFE. La empresa señaló que las labores se realizaron bajo protocolos de seguridad y en coordinación con las autoridades correspondientes.

CFE ATRIBUYE LA FALLA A PRESUNTOS ACTOS DE VANDALISMO Horas después de que comenzaran las interrupciones, la CFE informó que la salida de operación de las líneas de transmisión estaba relacionada con “actos de vandalismo”. Las líneas de alta tensión forman parte de la infraestructura utilizada para transportar grandes cantidades de energía a largas distancias. Una interrupción en este tipo de instalaciones puede generar afectaciones en diferentes puntos de una región. La empresa no detalló quién habría provocado los daños ni precisó las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Tampoco informó durante la contingencia cuántos usuarios resultaron afectados.

HOSPITALES CONTARON CON SUMINISTRO ELÉCTRICO Ante las interrupciones, la CFE indicó que mantuvo comunicación con autoridades estatales y municipales de las entidades involucradas. “Se mantiene comunicación y coordinación con gobiernos estatales y municipales. Los hospitales de la región cuentan con energía eléctrica a través de la red o por medio de plantas de emergencia”, señaló la comisión. La empresa también informó que cuadrillas técnicas trabajaron en el reemplazo de los componentes dañados para recuperar progresivamente el suministro. Las maniobras se realizaron en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), mientras personal especializado inspeccionaba las instalaciones afectadas. ¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ALCANCE DEL APAGÓN? La afectación no tuvo la misma intensidad en todas las zonas. En distintos puntos se registraron interrupciones parciales, por lo que no se trató de una suspensión absoluta del suministro eléctrico en toda la región. La CFE tampoco precisó si fue necesario realizar una desconexión temporal de cargas para mantener el equilibrio de la red y evitar una afectación mayor. Este tipo de medidas puede utilizarse ante problemas en la infraestructura de transmisión para reducir la demanda temporalmente y preservar la estabilidad del sistema eléctrico; sin embargo, la información proporcionada por la CFE no confirmó que dicho procedimiento se haya aplicado durante esta contingencia.

SERVICIO ELÉCTRICO QUEDÓ RESTABLECIDO DURANTE LA MADRUGADA Después de varias horas de trabajos, la Comisión Federal de Electricidad informó que el suministro eléctrico había sido restablecido en su totalidad a las 3:08 horas de este martes. La empresa señaló que continuaría con las labores técnicas para revisar las instalaciones y determinar las circunstancias relacionadas con la salida de operación de las dos líneas. “La CFE refrenda su compromiso, en este tipo de contingencias, para recuperar el suministro a los usuarios afectados, en el menor tiempo posible, garantizando la seguridad de su personal y de la población”, indicó. Finalmente, la comisión agradeció la comprensión de los usuarios y señaló que continuaría informando sobre la situación a través de sus canales institucionales.