CFE reconecta al 99.9% de usuarios afectados tras sismo de 6.5 en San Marcos, Guerrero
Para atender las afectaciones, la CFE desplegó a 354 trabajadores electricistas, apoyados con 79 grúas y 138 vehículos
Tras el sismo de magnitud 6.5 ocurrido este 2 de enero, cuyo epicentro se localizó en San Marcos, Guerrero, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el movimiento telúrico provocó afectaciones al suministro eléctrico de 688 mil 546 usuarios.
La empresa detalló que, derivado del trabajo continuo de su personal, hasta las 15:30 horas se había restablecido el servicio al 99.9 por ciento de los usuarios impactados, quedando únicamente 112 pendientes de reconexión.
La CFE precisó que en la Ciudad de México y el Estado de México el suministro eléctrico ya fue normalizado en su totalidad, mientras que en Guerrero continúan las labores para concluir la restitución del servicio.
Asimismo, indicó que las dos líneas de transmisión que inicialmente se reportaron fuera de operación, Papagayo–Cruz Grande y Pinotepa–Ometepec, ya se encuentran funcionando con normalidad.
#CFEInforma | CFE ha restablecido el 100% del suministro eléctrico tras el sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero del día de hoy.— CFEmx (@CFEmx) January 2, 2026
La empresa del Estado señaló que no se detectaron daños en la infraestructura de las centrales generadoras; no obstante, se mantienen las inspecciones civiles posteriores al sismo para identificar posibles áreas que requieran atención.
Para atender las afectaciones, la CFE desplegó a 354 trabajadores electricistas, apoyados con 79 grúas y 138 vehículos, y reiteró que las labores continuarán hasta lograr el restablecimiento total del servicio.