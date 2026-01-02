CFE reconecta al 99.9% de usuarios afectados tras sismo de 6.5 en San Marcos, Guerrero

Tras el sismo de magnitud 6.5 ocurrido este 2 de enero, cuyo epicentro se localizó en San Marcos, Guerrero, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el movimiento telúrico provocó afectaciones al suministro eléctrico de 688 mil 546 usuarios.

La empresa detalló que, derivado del trabajo continuo de su personal, hasta las 15:30 horas se había restablecido el servicio al 99.9 por ciento de los usuarios impactados, quedando únicamente 112 pendientes de reconexión.

TE PUEDE INTERESAR: Muere mujer tras colapso de vivienda en Guerrero; es la segunda víctima del sismo

La CFE precisó que en la Ciudad de México y el Estado de México el suministro eléctrico ya fue normalizado en su totalidad, mientras que en Guerrero continúan las labores para concluir la restitución del servicio.

Asimismo, indicó que las dos líneas de transmisión que inicialmente se reportaron fuera de operación, Papagayo–Cruz Grande y Pinotepa–Ometepec, ya se encuentran funcionando con normalidad.