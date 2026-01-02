CFE reconecta al 99.9% de usuarios afectados tras sismo de 6.5 en San Marcos, Guerrero

México
/ 2 enero 2026
    CFE reconecta al 99.9% de usuarios afectados tras sismo de 6.5 en San Marcos, Guerrero
    Tras el sismo de magnitud 6.5 ocurrido este 2 de enero, cuyo epicentro se localizó en San Marcos, Guerrero, la CFE informó que el movimiento telúrico provocó afectaciones al suministro eléctrico de 688 mil 546 usuarios. CORTESÍA

Para atender las afectaciones, la CFE desplegó a 354 trabajadores electricistas, apoyados con 79 grúas y 138 vehículos

Tras el sismo de magnitud 6.5 ocurrido este 2 de enero, cuyo epicentro se localizó en San Marcos, Guerrero, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el movimiento telúrico provocó afectaciones al suministro eléctrico de 688 mil 546 usuarios.

La empresa detalló que, derivado del trabajo continuo de su personal, hasta las 15:30 horas se había restablecido el servicio al 99.9 por ciento de los usuarios impactados, quedando únicamente 112 pendientes de reconexión.

La CFE precisó que en la Ciudad de México y el Estado de México el suministro eléctrico ya fue normalizado en su totalidad, mientras que en Guerrero continúan las labores para concluir la restitución del servicio.

Asimismo, indicó que las dos líneas de transmisión que inicialmente se reportaron fuera de operación, Papagayo–Cruz Grande y Pinotepa–Ometepec, ya se encuentran funcionando con normalidad.

La empresa del Estado señaló que no se detectaron daños en la infraestructura de las centrales generadoras; no obstante, se mantienen las inspecciones civiles posteriores al sismo para identificar posibles áreas que requieran atención.

Para atender las afectaciones, la CFE desplegó a 354 trabajadores electricistas, apoyados con 79 grúas y 138 vehículos, y reiteró que las labores continuarán hasta lograr el restablecimiento total del servicio.

Temas


Sismos
electricidad
Terremotos

Localizaciones


Guerrero

Organizaciones


CFE

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

