Sismológico Nacional confirma más de 500 réplicas del sismo de 6.5 en San Marcos, Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional (SSN), a través de su cuenta de X (antes Twitter), confirmó que hasta las 14:00 horas de este 2 de enero, se han registrado 546 réplicas derivadas del sismo de 6.5 en San Marcos, Guerrero, que activó las alarmas en la Ciudad de México. De todas estos movimientos, se concluyó que el más fuerte tuvo una magnitud de 4.7. Es importante mencionar que las réplicas se han considerado de baja intensidad. TE PUEDE INTERESAR: Ángel de la Independencia, edificios en CDMX y laguna de Guerrero son sacudidos por sismo El SSN indica que estos movimientos son temblores que ocurren después de un temblor de magnitud considerable, a modo de consecuencia. Usualmente suceden alrededor del epicentro del sismo principal.

REPORTAN DOS MUERTOS POR EL SISMO DE 6.5 EN GUERRERO La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) confirmó un hombre de unos 67 años de edad fallecido, debido a un posible paro cardiorrespiratorio y posterior caída en el pasillo del área común de un inmueble. Esto habría sucedido en las maniobras de evacuación del domicilio, ubicado en la calle Obrero Mundial, de la colonia Álamos de la alcaldía Benito Juárez. Milenio confirmó que la esposa de la víctima reportó que el hombre cayó mientras bajaba de las escaleras.

Por otra parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, confirmó que una mujer de aproximadamente 50 años de edad también murió a consecuencia del temblor en San Marcos, en la comunidad de Las Minas. “En la comunidad de las minas, nos dicen que hay una persona fallecida, una mujer. Sí desafortunadamente tenemos pues ya el reporte de una mujer fallecida por el colapso de su vivienda, una mujer de 50 años, obviamente se le va a brindar todo el apoyo a sus familiares”, dijo la mandataria durante un recorrido de evaluación en las zonas afectadas.