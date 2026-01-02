Muere mujer tras colapso de vivienda en Guerrero; es la segunda víctima del sismo

Por el colapso de una vivienda en Guerrero, se reportó la muerte de una mujer tras el sismo de 6.5 de magnitud durante la mañana del viernes 2 de enero, de acuerdo con la gobernadora del estado, Evelyn Salgado. ”Desafortunadamente, una femenina en la comunidad de Las Minas perdió la vida a consecuencia de que colapso su vivienda, entonces vamos a brindarle también toda la atención a la familia también de esta persona que perdió la vida”, indicó Salgado ante medios de comunicación. La mandataria estatal informó sobre los daños mayores y menores a las viviendas en Guerrero, así como algunas padecieron picaduras de abejas. TE PUEDE INTERESAR: Adulto mayor en CDMX muere mientras desalojaba su edificio por sismo; reportan 12 heridos

MUERTO EN CDMX Horas antes, se reportó el fallecimiento de un hombre de la tercera edad cuando bajaba las escaleras para ir a un lugar seguro en Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un hombre de 67 años de edad, quien perdió la vida tras caer de las escaleras, cuando intentaba salir del edificio en la colonia Álamos de la alcaldía Benito Juárez de la CDMX. Durante el desalojo de su departamento, ubicado en el segundo piso, tropezó y perdió el conocimiento. "El personal de seguridad del edificio solicitó los servicios de emergencia y acudió al lugar la unidad 695 de CRUM, los paramédicos realizaron las revisiones correspondientes y reportaron que la persona ya no tenía signos vitales", dice el breve comunicado de la alcaldía. Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que policías de la corporación tomaron conocimiento de "hombre de 67 años de edad que perdió la vida debido a un posible paro cardiorrespiratorio y posterior caída en el pasillo del área común de un inmueble en la calle #ObreroMundial, de la colonia Álamos, en alcaldía Benito Juárez", afirmó en su publicación.