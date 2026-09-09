‘Chico Nuca’: pescador de Oaxaca que pasó ocho días a la deriva en el Pacífico narra lo que vivió

La localización ocurrió alrededor de las 12:25 horas del 8 de septiembre, cuando personal naval encontró la embarcación menor con Márquez Martínez a bordo.

El pescador, originario de Puerto Ángel, Oaxaca, había sido reportado como desaparecido desde el 31 de agosto, después de que la embarcación no regresara al puerto en el tiempo previsto. Fue localizado por el buque ARM “Monte Albán”, de la Secretaría de Marina-Armada de México ( Semar ), a 260 millas náuticas, equivalentes a 481 kilómetros, al sur de Huatulco.

Héctor Márquez Martínez, conocido en redes sociales como “Chico Nuca”, regresó a tierra firme la noche del 8 de septiembre de 2026, luego de permanecer ocho días a la deriva en el océano Pacífico a bordo de la embarcación menor “Josmarcito”.

¿CÓMO FUE LOCALIZADO EL PESCADOR EN EL OCÉANO PACÍFICO?

El operativo de búsqueda y rescate comenzó el 31 de agosto, luego de que familiares o personas cercanas a Márquez Martínez informaran a las autoridades navales sobre el retraso en el regreso de la “Josmarcito”.

Ante el reporte, la Semar desplegó recursos marítimos y aéreos para localizar al pescador.

En las labores participaron una patrulla costera, una patrulla interceptora y una embarcación tipo Defender. También fueron utilizadas aeronaves de patrulla marítima tipo Persuader y King Air, además de personal naval especializado en operaciones de búsqueda y rescate marítimo.

Las unidades navales y aéreas realizaron distintos patrones de búsqueda durante varios días en la zona ubicada al sur de las costas de Oaxaca.

Finalmente, el ARM “Monte Albán” localizó la embarcación menor a 481 kilómetros al sur de Huatulco.

‘CHICO NUCA’ RELATA CÓMO FUE NAUFRAGAR POR 8 DÍAS

Tras quedar a la deriva, la distancia entre Héctor y tierra firme aumentaba conforme las corrientes y el viento desplazaban su pequeña embarcación mar adentro.

A la incertidumbre se sumaron la falta de alimentos, la exposición constante a las condiciones climáticas y el desgaste físico que enfrentó durante los días que permaneció en el océano.

En medio de esa situación, un barco de bandera panameña logró avistarlo cuando se encontraba aproximadamente a 180 millas náuticas de la costa.

La tripulación se acercó a la embarcación de Márquez Martínez y le entregó agua y alimentos, aunque no lo subió a bordo.

“Pues la verdad no me quiso levantar, quién sabe por qué no me quiso levantar. Estaba a 180 millas; era para que me llevara al puerto”, recordó Héctor.

El pescador aseguró que en ese momento estaba dispuesto incluso a abandonar su lancha con tal de regresar a tierra.

“Pensó que yo quería cuidar mi embarcación. Yo la embarcación la quería dejar y que ellos me llevaran. Me dieron como 30 litros de agua y como seis manzanas”, explicó.

El agua y los alimentos que recibió le permitieron continuar a bordo de la “Josmarcito” mientras las autoridades mantenían las labores de búsqueda.

HÉCTOR LANZÓ UNA BENGALA PARA PEDIR AYUDA

Después de varios días a la deriva, ocurrió el momento que permitió concretar su localización.

Héctor relató que escuchó el sonido de una aeronave y, al darse cuenta de que podía tratarse de uno de los equipos desplegados para buscarlo, tomó una bengala y la disparó hacia el cielo para enviar una señal.

La señal fue detectada por los equipos de búsqueda.

Después de ocho días de incertidumbre, personal naval logró ubicar finalmente la “Josmarcito” con Márquez Martínez a bordo. Para entonces, el pescador se encontraba a más de 250 millas náuticas de la costa.