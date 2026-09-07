Marina rescata a pescador que permaneció 8 días a la deriva al sur de Oaxaca

Un pescador fue rescatado con vida tras permanecer ocho días a la deriva en el océano, a 481 kilómetros al sur de Huatulco, Oaxaca . Elementos de la Armada de México localizaron la embarcación y lo pusieron a salvo.

La búsqueda comenzó luego de que se reportara que la nave tenía un retraso a su arribo desde el pasado 31 de agosto. Ante la alerta, la Secretaría de Marina desplegó un operativo por aire y mar con barcos, lanchas rápidas y aviones de patrullaje.

El buque ARM “Monte Albán” halló al náufrago durante los recorridos de exploración. El personal naval realizó las maniobras de rescate correspondientes y trasladó de inmediato al pescador al buque donde fue puesto a salvo.

De acuerdo con la valoración del personal médico a bordo, su estado de salud se reportó estable y solo presentaba deshidratación.