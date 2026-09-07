Marina rescata a pescador que permaneció 8 días a la deriva al sur de Oaxaca

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    Marina rescata a pescador que permaneció 8 días a la deriva al sur de Oaxaca
    Elementos de la Marina poniendo a salvo a un pescador que se encontraba a la deriva X
Rafael Urbina
por Rafael Urbina

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Sobrevivió a la deriva hasta que la Armada de México lo rescató a casi 500 km de la costa, únicamente presentaba deshidratación

Un pescador fue rescatado con vida tras permanecer ocho días a la deriva en el océano, a 481 kilómetros al sur de Huatulco, Oaxaca. Elementos de la Armada de México localizaron la embarcación y lo pusieron a salvo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sep-refuerza-medidas-contra-abuso-sexual-y-maltrato-infantil-en-las-escuelas-BB23337556

La búsqueda comenzó luego de que se reportara que la nave tenía un retraso a su arribo desde el pasado 31 de agosto. Ante la alerta, la Secretaría de Marina desplegó un operativo por aire y mar con barcos, lanchas rápidas y aviones de patrullaje.

El buque ARM “Monte Albán” halló al náufrago durante los recorridos de exploración. El personal naval realizó las maniobras de rescate correspondientes y trasladó de inmediato al pescador al buque donde fue puesto a salvo.

De acuerdo con la valoración del personal médico a bordo, su estado de salud se reportó estable y solo presentaba deshidratación.

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Rafael Urbina

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Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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