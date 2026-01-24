Detienen a tres jóvenes que realizaban labor de halconeo, en Nuevo León

México
/ 24 enero 2026
    Detienen a tres jóvenes que realizaban labor de halconeo, en Nuevo León
    Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público tras operativos realizados en colonias de Guadalupe, Nuevo León Fotos: cortesía

Autoridades municipales informaron la detención de tres jóvenes señalados por labores de halconeo para la delincuencia organizada en distintos puntos de Guadalupe

En dos hechos distintos se logró la detención de tres hombres señalados por labores de “halconeo” para la delincuencia organizada en Guadalupe, Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento informó de las detenciones, ejecutadas el viernes.

El primero de los hechos se registró en el cruce de las calles Laguna de Término e Islas de Cedros, en la colonia Valles de Guadalpe en donde los oficiales lograron la detención de dos hombres, presuntos integrantes de una red de halconeo que colabora con un grupo de la delincuencia organizada con presencia nacional.

Los sospechosos fueron identificados como Lyan Jeremy, de 19 años, originario de la Ciudad de México, y Diego Alejandro, de 19 años, originario de Nuevo León.

A los jóvenes se les aseguraron 75 dosis de narcóticos, entre ellos, 50 dosis de marihuana, 25 de cristal y una báscula digital que traían en una mochila.

Los hombres fueron detectados cuando los uniformados realizaban un recorrido de disuasión delictiva y visualizaron que uno de ellos le entregaba al otro parte de la mercancía.

Al abordarlos, intentaron agredir a los oficiales, pero fueron controlados y detenidos.

La otra detención se realizó en la colonia Valles del Sol en el cruce de las calles Del Atardecer y Del Amanecer en donde fue capturado Nelson Manuel, de 19 años, alias “Delfín”, quien es señalado como colaborador de un grupo delictivo de presencia nacional.

“Presuntamente, las funciones del ahora detenido, consistían en reportar mediante mensajes y fotografías, los movimientos de las autoridades de los tres niveles de gobierno”, detalló la autoridad.

Al momento de su detención le encontraron una bolsa con 15 dosis de marihuana, 15 de cristal y una báscula gramera.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud.

