$!Detienen a tres jóvenes que realizaban labor de halconeo, en Nuevo León

En dos hechos distintos se logró la detención de tres hombres señalados por labores de “halconeo” para la delincuencia organizada en Guadalupe, Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento informó de las detenciones, ejecutadas el viernes.

El primero de los hechos se registró en el cruce de las calles Laguna de Término e Islas de Cedros, en la colonia Valles de Guadalpe en donde los oficiales lograron la detención de dos hombres, presuntos integrantes de una red de halconeo que colabora con un grupo de la delincuencia organizada con presencia nacional.

Los sospechosos fueron identificados como Lyan Jeremy, de 19 años, originario de la Ciudad de México, y Diego Alejandro, de 19 años, originario de Nuevo León.

A los jóvenes se les aseguraron 75 dosis de narcóticos, entre ellos, 50 dosis de marihuana, 25 de cristal y una báscula digital que traían en una mochila.

Los hombres fueron detectados cuando los uniformados realizaban un recorrido de disuasión delictiva y visualizaron que uno de ellos le entregaba al otro parte de la mercancía.

Al abordarlos, intentaron agredir a los oficiales, pero fueron controlados y detenidos.

