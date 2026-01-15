Choque e incendio de tráileres deja una persona con quemaduras en el 98% de su cuerpo, en NL

México
/ 15 enero 2026
    Choque e incendio de tráileres deja una persona con quemaduras en el 98% de su cuerpo, en NL
    Dos tráileres chocaron de frente y se incendiaron en la carretera libre Monterrey–Nuevo Laredo, a la altura de la cuesta de Mamulique, dejando a una persona con quemaduras graves y el cierre total de la vía. Fotos: cortesía

El accidente entre dos tráileres en la carretera Monterrey–Nuevo Laredo provocó un intenso incendio y el cierre total de la circulación en ambos sentidos

Dos tráileres se incendiaron tras chocar de frente en la carretera libre Monterrey-Nuevo Laredo con saldo de una persona grave y el cierre de la importante vía que comunica con el vecino estado de Tamaulipas.

El accidente se registró la mañana de este jueves a la altura del kilómetro 66 en la cuesta de Mamulique, en el ayuntamiento de Salinas Victoria.

El director de Protección Civil del estado, Érik Cavazos Cavazos, informó que se trasladó a una persona que sufrió de quemaduras en el 98 por ciento de su cuerpo tras el brutal impacto e incendio de las unidades pesadas.

“Dos transportes de carga chocan prácticamente de frente y se empiezan a incendiar. El resultado es una persona con lesiones leves y la otra es la persona que trasladamos, primero se fue hacia el hospital de Sabinas y posterior el CRUM nos pide que lo traslademos vía aérea hacia Monterrey, en el Hospital 21”, dijo.

El lesionado arribó estable para su atención médica con un coma inducido.

“Viene con el 98 por ciento de su cuerpo con quemaduras”, reveló el funcionario estatal.

Debido al aparatoso accidente fue necesario cerrar la circulación vial de la importante arteria en ambos sentidos.

“Ahorita les informó que sigue cerrada la circulación se está trabajando en el rescoldeo”, señalo Cavazos Cavazos.

Uno de los vehículos involucrados transportaba pacas de cartón que es un material altamente inflamable.

Los vehículos que se incendiaron fue un tráiler Kenworth, así como un tractocamión de caja seca cuyo conductor fue la persona trasladada, al momento se desconoce su nombre.

Temas


Accidentes
Carreteras

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

