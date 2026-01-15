$!Choque e incendio de tráileres deja una persona con quemaduras en el 98% de su cuerpo, en NL

Dos tráileres se incendiaron tras chocar de frente en la carretera libre Monterrey-Nuevo Laredo con saldo de una persona grave y el cierre de la importante vía que comunica con el vecino estado de Tamaulipas. El accidente se registró la mañana de este jueves a la altura del kilómetro 66 en la cuesta de Mamulique, en el ayuntamiento de Salinas Victoria. TE PUEDE INTERESAR: Trabajador sufre semiamputación en obras de puente, en Nuevo León

El director de Protección Civil del estado, Érik Cavazos Cavazos, informó que se trasladó a una persona que sufrió de quemaduras en el 98 por ciento de su cuerpo tras el brutal impacto e incendio de las unidades pesadas. “Dos transportes de carga chocan prácticamente de frente y se empiezan a incendiar. El resultado es una persona con lesiones leves y la otra es la persona que trasladamos, primero se fue hacia el hospital de Sabinas y posterior el CRUM nos pide que lo traslademos vía aérea hacia Monterrey, en el Hospital 21”, dijo.

El lesionado arribó estable para su atención médica con un coma inducido. “Viene con el 98 por ciento de su cuerpo con quemaduras”, reveló el funcionario estatal.





Debido al aparatoso accidente fue necesario cerrar la circulación vial de la importante arteria en ambos sentidos. “Ahorita les informó que sigue cerrada la circulación se está trabajando en el rescoldeo”, señalo Cavazos Cavazos.

Uno de los vehículos involucrados transportaba pacas de cartón que es un material altamente inflamable.