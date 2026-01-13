Reportan muerte de policía en campo de Fuerza Civil, en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Un elemento de Fuerza Civil que se encontraba a disposición de Asuntos Internos murió al interior del Campo Policial 1, en Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que los hechos se registraron este martes cuando previo al pase de lista, compañeros de Rubén ‘N’ detectaron que no respondía a sus llamados.

Los elementos solicitaron, de inmediato, el apoyo del área médica, por lo que el médico de guardia acudió al lugar y tras una valoración correspondiente confirmó la ausencia de signos vitales y se determinó que el deceso fue a causa de un infarto.

“El agente operativo se encontraba a disposición del área de Asuntos Internos, situación que no implica detención, sino una adscripción administrativa bajo medidas de control y supervisión, manteniendo una jornada laboral regular”, detalló la autoridad estatal