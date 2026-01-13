Trabajador sufre semiamputación en obras de puente, en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Un hombre sufrió la semiamputación de una de sus extremidades cuando realizaba trabajos para la instalación de un muro en un puente, informó Protección Civil de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Los hechos se registraron la mañana de este martes y de acuerdo con Jorge Camacho Rincón, titular de PCSN, las obras son por parte del estado.

Los sucesos se registraron en el puente vehicular que se ubica en Miguel Alemán y Rómulo Garza.

El lesionado sufrió una semiamputación de la pierna izquierda y probable fractura en el brazo izquierdo,

“Al ir bajando estructuras de tubos metálicos se sueltan del transporte cayendo sobre la persona”, explicó Camacho Rincón.

Indicó que el trabajador fue traslado al Hospital de Zona para su atención médica.