Trabajador sufre semiamputación en obras de puente, en Nuevo León

México
/ 13 enero 2026
    Los hechos se registraron la mañana de este martes en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León CORTESÍA

Los sucesos se registraron en el puente vehicular que se ubica en Miguel Alemán y Rómulo Garza

MONTERREY, NL.- Un hombre sufrió la semiamputación de una de sus extremidades cuando realizaba trabajos para la instalación de un muro en un puente, informó Protección Civil de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Los hechos se registraron la mañana de este martes y de acuerdo con Jorge Camacho Rincón, titular de PCSN, las obras son por parte del estado.

Los sucesos se registraron en el puente vehicular que se ubica en Miguel Alemán y Rómulo Garza.

El lesionado sufrió una semiamputación de la pierna izquierda y probable fractura en el brazo izquierdo,

“Al ir bajando estructuras de tubos metálicos se sueltan del transporte cayendo sobre la persona”, explicó Camacho Rincón.

Indicó que el trabajador fue traslado al Hospital de Zona para su atención médica.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

